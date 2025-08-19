خدعة جاستن بيبر تهزّ مواقع التّواصل… جمهور لاس فيغاس وقع في الفخّ

في خطأ فادح، حجز نادٍ ليليّ في لاس فيغاس عرضًا خاصًّا للمغنّي جاستن بيبر، لكنّ الحضور اكتشف لاحقًا أنّه شاهد مجرّد مقلّد على المسرح، أدّى أشهر أغانيه مثل Baby وSorry وPeaches أمام مئات من المعجبين به الّذين اعتقدوا أنّهم يشاهدون النّجم الحقيقيّ.

الفيديوهات الّتي انتشرت على إنستغرام وتيك توك أظهرت المقلّد وهو يتفاعل مع الجمهور الّذي صفّق له بحماسة، بل إنّ بعضهم التقط صورًا معه خارح المكان مقتنعًا أنّه بيبر نفسه.

الواقعة أثارت سخرية واسعة عبر الإنترنت؛ إذ علّق أحدهم مازحًا: “هذا نسخة تيمو من بيبر”، فيما انتقد آخرون تساهل النّادي الليليّ، مؤكّدين أنّه قد يضطرّ لتعويض الحاضرين الّذين دفعوا لمشاهدة النّجم الحقيقيّ.

يُذكر أنّ آخر حفلة كاملة لجاستن بيبر كانت في ريو دي جانيرو بالبرازيل في الرّابع من سبتمبر ٢٠٢٢ ضمن جولته العالميّة Justice World Tour. أمّا ألبومه الأخير “Swag” فصدر في يوليو ٢٠٢٥، واحتلّ المركز الأوّل في قائمة بيلبورد لألبومات الـR&B، رغم حصوله على آراء نقديّة متباينة، وشارك فيه فنّانون مثل Lil B، Daniel Caesar، Carter Lang وSza.