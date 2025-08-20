شارون ستون تُعلق على إعادة إنتاج Basic Instinct

شارون ستون تؤكد أن الأحداث لو تشابهت مع النسخة القديمة من الفيلم فلا جدوى من ذلك

تفاصيل النسخة الجديدة من Basic Instinct

Sharon Stone Reacts to 'Basic Instinct' Remake Plans: 'I Don’t Know Why You’d Do It' https://t.co/qYnlwJ1E9q — People (@people) August 19, 2025

تفاصيل فيلم Basic Instinct

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 أغسطس 2025 10:03 مساءً - أكدت النجمةSharon Stoneبأنها غير مُتحمسة لإعادة إنتاج فيلموالذي كان قد تم إصداره منذ ثلاثة وثلاثين عاماً؛ حيث كان قد تم الإعلان عن تقديم نسخة جديدة منه في يوليو الماضي.وخلال لقاء تلفزيوني أكدت النجم العالمية شارون ستون Sharon Stone أنه لا يبدو أن هناك حاجة أو أسباباً لإعادة إنتاج الفيلم، وبشكل خاص إذا تم تقديم الحبكة الدرامية بنفس الشكل الذي تم تقديمها من قبل، موضحة أن أحداث النسخة الجديدة من الفيلم لو سارت بنفس الشكل الذي تم تقديمه من قبل، فلماذا يفعلون ذلك، وعلى الرغم من ذلك تمنت لفريق عمل النسخة الجديدة من الفيلم التوفيق.ومن المُقرر أن يكتب السيناريو الخاص بالنسخة الجديدة من فيلم Basic Instinct جو إزترهاز، والذي كان قد كتب النسخة الأولى من الفيلم والتي تم عرضها عام 1992، وبحسب مصادر صحفية فإن إصدار النسخة الجديدة من الفيلم سيتم بالتعاون مع شركة "يونايتد آرتيستس" المملوكة لسكوت ستوبر، واستوديوهات "أمازون إم جي إم"، وحينما تم الإعلان عن النسخة الجديدة من الفيلم في يوليو الماضي، أوضحت مصادر صحفية أن النجمة شارون ستون قد تُشارك في النسخة الجديدة من فيلم Basic Instinct. — People (@people)يعد فيلم Basic Instinct واحداً من أنجح وأبرز الأفلام، التي جسدت بطولتها النجمة العالمية، وقد تم عرضه عام 1992، وحقق الفيلم إيرادات كبيرة حينما تم عرضه بدور السينما، وحاز العديد من الجوائز ومن أبرزها جائزتا أوسكار وجائزتا غولدن غلوب.يُمكنكم قراءة: شارون ستون عبر كاميرا الخليج 365 في مهرجان البحر الأحمر: شكراً للسعودية على دعم النساءوتدور أحداث الفيلم في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، حول سلسلة من جرائم القتل والتي كان ضحيتها الرجال، ويتم تكليف محقق جسد شخصيته النجم العالمي مايكل دوغلاس بمتابعة القضية، ويتعرف إلى شابة شقراء فائقة الجمال، والتي أدت شخصيتها النجمة شارون ستون، وتستمر أحداث الفيلم.وقد شارك ببطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم شارون ستون، مايكل دوغلاس، جين تريبلهورن، جو دزوندزا، فيما جاء الفيلم من إخراج بول فيرهوفن.