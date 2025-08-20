بعد مرور 28 عام من عرض Spice World .. فيكتوريا بيكهام تلتقي ريتشارد إي

ريتشارد إي ينشر صورة للقائه بـ فيكتوريا بيكهام

https://www.instagram.com/p/DNixz9tsMGA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNixz9tsMGA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNixz9tsMGA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تفاصيل فيلم Spice World

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 أغسطس 2025 11:09 مساءً - التقى كل من النجمةوالفنانخلال قضاء عطلتهما في إيطاليا، وجاء لقاؤهما بعد مرور 28 عامًا على مُشاركتهما ببطولة فيلم Spice World.وجاء لقاء كل من ريتشارد إي و فيكتوريا بيكهام مصادفة على إحدى السواحل الإيطالية، وقد نشر الفنان ريتشارد إي، والذي يبلغ من العمر 68 عامًا، صورة جمعته بـ فيكتوريا بيكهام والتي وثق من خلالها لقاءهما المُفاجئ عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام".وعلق ريتشارد إي على الصورة قائلًا: "توقف الآن... عملت مع فيكتوريا بيكهام في فيلم SPICEWORLD قبل 28 عامًا، ووجدنا أنفسنا اليوم على طاولات غداء مجاورة على ساحل أمالفي... مكانٌ رائع ودافئ كما تتمناه".يُذكر أن فيلم Spice World تم عرضه عام 1997 ويعد هو الفيلم الوحيد لفرقة البوب البريطانية الشهيرة في التسعينيات "سبايسي جيرلز"، وخلال أحداث الفيلم يجوبون لندن عبر حافلة "سبايس" المزدوجة الملونة والتي يخوضون فيها العديد من المغامرات مع كائنات فضائية، وفي إحدى القلاع المهجورة، وداخل جناح للولادة بـأحد المستشفيات، ويغنون العديد من أغاني الفرقة المشهورة خلال أحداث الفيلم، وتنتهي المغامرة في حفلهم الغنائي الأول في قاعة "ألبرت هول" الشهيرة.وجاء الفيلم من إخراج بوب سبيرز وشارك في بطولته كل من ميلاني براون، إيما بونتون، ميلاني تشيشولم، فيكتوريا بيكهام، جولس هولاند، ريتشارد إي غرانت وعدد كبير من الفنانين.يُمكنكم قراءة: ديفيد بيكهام في موقف لا يحسد عليه.. حاول حلاقة شعره بنفسه والنتيجة؟ شاهدوا الفيديولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».