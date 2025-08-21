شكرا لقرائتكم خبر الجامعة الإسلامية: بدء التسجيل في برنامج «زمالة الوسطية والاعتدال» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس، بدء التسجيل في برنامج «زمالة الوسطية والاعتدال»، ويستمر حتى الـ5 من ربيع الأول المقبل. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس، بدء التسجيل في برنامج «زمالة الوسطية والاعتدال»، ويستمر حتى الـ5 من ربيع الأول المقبل. وأفادت الجامعة بأن البرنامج يقدم باقة تدريبية متخصصة، وزيارات تطبيقية وميدانية، ورحلة علمية ملهمة، ومقاييس مهنية منوعة، كما يتضمن مشروعات تخرج تطبيقية، وتجارب عالمية رائدة، فيما ينال الخريجين شهادات معتمدة ضمن برنامج الزمالة المهني التخصصي التفاعلي الذي تقدمه عبر شراكة مؤسسية مع عدة جهات أكاديمية ومتخصصة. ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على مميزات البرنامج وشروط وخطوات التسجيل عبر موقعها الالكتروني.

كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة الإسلامية: بدء التسجيل في برنامج «زمالة الوسطية والاعتدال» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.