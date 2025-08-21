شكرا لقرائتكم خبر فتح القبول المباشر لمرحلة الدبلوم في الكلية التقنية بالمهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



فتحت الكلية التقنية بمحافظة المهد باب القبول المباشر للفصل التدريبي الأول من 1447هـ لمرحلة الدبلوم.

وأوضحت الكلية أن التقديم يتم عبر بوابة «قبولي»، مؤكدة ضرورة إنشاء حساب في البوابة قبل التقدّم بطلب الالتحاق المباشر، مبينة أن التسجيل يبدأ من اليوم ويستمر حتى اكتمال المقاعد الشاغرة.

