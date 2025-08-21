الهلال يستكمل استعداداته بمواجهة الفيحاء وديًا بحضور البليهي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار استعدادات فريق الهلال لكرة القدم للموسم القادم، استأنف الفريق تدريباته بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي. وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب الجديد عبدالكريم دارسي، وعودة المدافع علي آل بليهي بعد انتهاء برنامجه التأهيلي.

تركزت التدريبات على الجوانب البدنية والفنية، حيث بدأت بتدريبات تقوية في الصالة الرياضية وتمتد إلى تدريبات لياقية على أرض الملعب بمختلف السرعات. واختتمت الحصة التدريبية بتطبيقات تكتيكية وجمل فنية باستخدام الكرة.

ومن المقرر أن يخوض الهلال مباراة ودية مغلقة أمام الفيحاء يوم السبت المقبل، في إطار الاستعدادات لانطلاقة الدوري السعودي الممتاز. تأتي هذه المباراة في إطار المرحلة التحضيرية الثانية للفريق قبل بداية المنافسات الرسمية.