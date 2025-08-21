شكرا لقرائتكم خبر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك في المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في فعاليات الدورة الـ89 من أعمال المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات بعنوان «توحيد المعرفة وبناء المستقبل»، الذي ينعقد خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس 2025 بالعاصمة الكازاخستانية «أستانا»، بتنظيم الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات والمعلومات (IFLA).

وتتضمن مشاركة المكتبة في المعرض المصاحب للمؤتمر، مجموعة من إصداراتها، والتعريف ببرامجها الثقافية والمعرفية المتنوعة، ومشاريعها ومبادراتها في تجديد الصلة بالكتاب، وحافلات التعلم، ومكتبة الطفل، وخدماتها في مجال التراث الثقافي، إضافة إلى النشر والفهرسة والترجمة باللغات العالمية، وجائزتها العالمية للترجمة، وخبراتها في مجال المكتبات والمعلومات، والتحول الرقمي.

وتأتي مشاركة المكتبة بهدف تفعيل دورها الثقافي في تحقيق التنمية الثقافية المستدامة، وصناعة المستقبل للأجيال، وكونها عضوا بالاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات والمعلومات (IFLA).

يذكر أن برنامج المؤتمر الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات - إفلا 2025، يتضمن مجموعة من المحاضرات الرئيسية، والجلسات العلمية المتخصصة، والعامة، وعددا من الفعاليات التي تجمع أكثر من 3500 مشارك من أكثر من 120 دولة؛ لمناقشة أحدث التوجهات في قطاع المكتبات والمعلومات، والابتكار والتقنيات الحديثة.