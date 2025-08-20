بتوقيت 2028 الحلقة الأخيرة.. نهاية صادمة تعيد الأحداث إلى نقطة البداية

مشهد مؤثر يفتتح الحلقة الأخيرة

View this post on Instagram A post shared by Kmedia (@productionkmedia)

نهاية غير متوقعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 أغسطس 2025 11:09 مساءً - اختُتمت اليوم حكاية ""، وهي ثاني حكايات مسلسل ""، حيث جاءت الحلقة الأخيرة ثرية بالمفاجآت الدرامية التي أبقت المشاهدين في حالة من الترقب حتى اللحظة الأخيرة.فقد افتُتحت بمشهد مؤثر لـ داليدا (هنادي مهنا)، التي انهارت بالبكاء عقب معرفتها بخبر وفاة والدة صديقتها ياسمين (). وتقرر داليدا حضور الجنازة، لكنها تُقابل بنظرات غضب ورفض من "ياسمين"، ما يدفعها للانسحاب والرحيل في صمت. ومع مرور الوقت، تبدأ "داليدا" محاولة تجاوز جراحها، وتخطو نحو تحقيق حلمها في تقديم بودكاست للأطفال، بمساندة صديقها شريف (يوسف عثمان).قد تحب قراءة.. 4 أفلام مصرية جديدة في السينمات خلال أيام.. أبرزها جوازة في جنازةوبينما تحقق خطوات جديدة في حياتها المهنية، تلتقي صدفة بطليقها "مازن" (أحمد جمال سعيد) برفقة "ياسمين"، فتستعيد مشاعر الغضب والخذلان التي عاشتها في الماضي.وعلى الجانب الآخر، تعترف "ياسمين" لـ "مازن" بأنها رغم كل ما مرّت به، لا تستطيع أن تكره "داليدا" بشكل كامل.تتوالى الأحداث حتى تصل إلى مفاجأة رومانسية، حين تتلقى "داليدا" أسورة باسمها مع رسالة صوتية مليئة بالمشاعر من "شري"ف، ليعترف بحبه لها ويقدم لها خاتمًا في أجواء دافئة تبث السعادة في قلبها، بعد رحلة طويلة من الألم والانكسار.في الوقت نفسه، تفجر "ياسمين" مفاجأة لـ "مازن" بإعلان خبر حملها، ليبدآ معًا فصلًا جديدًا في حياتهما داخل فيلا المزرعة.

إلا أن النهاية جاءت صادمة وغير متوقعة، إذ تنتقل "داليدا" فجأة عبر ممر زمني جديد يعود بها إلى عام 2026، لتجد نفسها من جديد في ليلة الاحتفال بيوم زواجها من "مازن"، بحضور "شريف" و"ياسمين" و"رامز" ووالدتها، في مشهد يثير الكثير من التساؤلات، ويغلق الحكاية بأسلوب غامض، تاركًا الجمهور أمام حالة من الدهشة والفضول بشأن ما سيحمله المستقبل.

View this post on Instagram A post shared by Kmedia (@productionkmedia)

البوستر الرسمي للحكاية الثالثة "Just You"

https://www.instagram.com/p/DNldRSwMUdm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNldRSwMUdm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNldRSwMUdm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

واستمرارًا لعرض حكايات مسلسل "" كشفت الشركة المنتجة عن البوستر الرسمي للحكاية الثالثة من العمل، والتي تحمل عنوان ""، استعدادًا لانطلاق عرضها يوم السبت المقبل، وتصدرت الفنانة تارا عماد اليوستر إلى جانب أبطال الحكاية عمرو جمال، بسمة داوود، ووفاء صادق، في أجواء تعكس الطابع الرومانسي الواقعي الممزوج بعمق نفسي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».