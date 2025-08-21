شكرا لقرائتكم خبر محافظ جدة يرعى ختام برنامج «أبطال البيت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، الأثنين، ختام البرنامج الصيفي (أبطال البيت) في نسخته الـ21، الذي أقيم بالمعهد الصناعي الثانوي بجدة، ونفذته شركة البيك للأنظمة الغذائية، وعدد من الجهات الحكومية.

وفور وصوله تجول في المعرض المصاحب للحفل، واستمع إلى شرح موجز عن البرامج التدريبية المتنوعة، ثم بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة، وشاهد والحضور عرضا مرئيا عن البرنامج وأهم محطاته.

ويهدف البرنامج إلى الاستثمار الأمثل لأوقات الطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية من خلال إكسابهم مهارات جديدة ومتنوعة وفتح أبواب التوجهات الصناعية المستقبلية لهم، على أيدي كفاءات سعودية مؤهلة وذات خبرة في مجالات التدريب المختلفة بالمعهد.

وفي ختام الحفل كرم الأمير سعود بن جلوي الجهات المشاركة.