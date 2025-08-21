شكرا لقرائتكم خبر اعتماد القيمين الفنيين للنسخة الثالثة من بينالي الدرعية للفن المعاصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة بينالي الدرعية عن اكتمال فريق القيمين الفنيين للنسخة الثالثة من بينالي الدرعية للفن المعاصر، المقرر افتتاحه في حي جاكس بالدرعية بتاريخ 30 يناير 2026.

وتأتي النسخة الثالثة من البينالي بقيادة المديرين الفنيين نورا رازيان نائبة المديرة ورئيسة المعارض في مؤسسة «فن جميل» في دبي وجدة، وصبيح أحمد القيم الفني والمنظر الثقافي والأكاديمي الذي يشغل حاليا منصب مستشار المشاريع بجمعية إشارة للفنون في دبي، يساندهم فريق من القيمين الفنيين العالميين، يضم كلا من معن أبي طالب، ومي مكي، وكابيلومالاتسي، ولانتيان شي.

وعين المهندس المعماري المقيم في ميلانسامي زرقة معماريا مساعدا ومصمما للمعرض، للعمل مع الفريق الفني.

ويجمع الفريق الفني الذي اختير خبرات متنوعة تشمل مجالات الفن المعاصر، والنظرية النقدية والموسيقى والعمارة، فيما يمثل تأكيدا لالتزام البينالي بطرح رؤى فنية جديدة وشاملة ومد جسور الحوار على صعيد منطقة الخليج والعالم.

وإلى جانب المديرين الفنيين، يمتلك الفريق الفني تجارب عملية مع العديد مع المؤسسات الفنية منها فن جميل، وأرشيف فنون آسيا، وكونستهالي برن، ومتحف الفن الحديث (نيويورك)، ومعازف، وتاريخا من الإسهامات في العديد من الفعاليات الفنية المهمة مثل بينالي الشارقة، وبينالي شانغهاي، وبينالي البندقية، وترينالي يوكوهاما، وقمة دكا للفنون.

وسيقام بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026 في حي جاكس الإبداعي الذي يقع في وسط الدرعية التاريخية، ويمتد على مساحة 15 هكتارا، إضافة إلى بينالي الدرعية للفن المعاصر، أستوديوهات للفنانين، والعديد من الشركات الإبداعية والمؤسسات الثقافية، ومساحات للمعارض والفعاليات الثقافية، ومن المتوقع أن تتوسع النسخة الثالثة من البينالي بشكل أكبر داخل الحي، لتفعيل مساحات أضيفت حديثا وتوفير تجربة متكاملة للزوار.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة بينالي الدرعية آية البكري أن القيمين الفنيين يتمتعون بتنوع معرفي يجمع بين خبرات في مجالات مثل الموسيقى، والفنون الأدائية، والأدب، والعمارة، بما يعكس اتساع أفق الفن المعاصر ودوره المتزايد في توفير مساحة للتبادل الثقافي، وفتح آفاق جديدة للفنانين والجمهور على حد سواء داخل المملكة.

ويقدم بينالي الدرعية للفن المعاصر أعمالا لفنانين من المملكة ومختلف أنحاء العالم، مستعرضا تطور الفن المعاصر في وقت تشهد فيه تحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة.

وتأتي النسخة الثالثة امتدادا للنسختين السابقتين، (تتبع الحجارة)، بقيادة القيم الفني فيليب تيناري عام 2022، و(ما بعد الغيث) بقيادة المديرة الفنية أوتي ميتاباور عام 2024، اللتين استقطبتا أكثر من 340 ألف زائر، وستواصل النسخة الثالثة تعزيز الحوار الإبداعي بين الفنانين المحليين والدوليين، إلى جانب القيمين الفنيين وعشاق الفن.