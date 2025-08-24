شاتاي أولوسوي يختفي في بودروم… ما الذي تخبئه فيلته الفاخرة؟

انضم الممثل التركي شاتاي أولوسوي إلى قائمة المشاهير الذين اختاروا الإقامة في واحد من أرقى وأفخم المجمعات السكنية في تركيا، حيث اشترى منزلًا في Six Senses Kaplankaya الواقع في منطقة بودروم، الوجهة السياحية الأشهر على بحر إيجة.

ويُعرف هذا المجمع الفاخر باستقطابه لنخبة من أبرز الشخصيات التركية في مجالات الفن والإعلام والمال، إذ يضم منازل لكل من إيزيت أوزيلهان، أجون إيليجالي، رجل الأعمال علي كوتش، إلى جانب عائلة صابانجي.

ويتميّز المشروع السكني بطابعه الحصري (بما معناه مخصص لفئة محددة)، حيث تتراوح أسعار الفيلات بين 3 و20 مليون دولار، وتوفّر لسكانها شواطئ خاصة ومرافق فاخرة وسط طبيعة خلابة، فضلًا عن تصميم معماري يوفّر أعلى درجات الخصوصية والأمان.

وتُعد بودروم الوجهة المفضلة للعديد من النجوم والأثرياء الأتراك، نظرًا لكونها تجمع بين جمال الطبيعة الفريد والبنية التحتية السياحية الراقية، ما يجعلها مركز جذب دائمًا للاستثمار العقاري الفاخر.

وعلى الصعيد الفني، حقّق شاتاي أولوسوي نجاحًا كبيرًا في الموسم الأول من “حلم أشرف” وقد تجدّد العمل لموسم ثانٍ.

الجدير ذكره أن شاتاي أولوس سبق وخسر المطعم الذي اشتراه في لوس انجلوس في عام ٢٠٢٠ إضافة إلى منزله هناك بسبب حرائق الغابات التي التهمت عدد كبير من المنازل مؤخرًا.