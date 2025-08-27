نهاية صادمة ومفاجآت غير متوقعة في آخر حلقات حكاية Just You

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 أغسطس 2025 11:13 مساءً - أُسدل الستار على حكاية "Just You" بطولة الفنانة تارا عماد، وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل القصير "ما تراه ليس كما يبدو"، التي حبست أنفاس الجمهور حتى لحظاتها الأخيرة، بفضل سلسلة من المفاجآت الدرامية غير المتوقعة، لتكشف عن حقيقة صادمة قلبت الأحداث رأسًا على عقب.

بداية مشحونة بالريبة

مع بداية الحلقة، تجد سارة (تارا عماد) نفسها أمام مشهد مربك؛ إذ تعثر بجوار سيارتها على هاتفها المحمول واللابتوب الخاص بها، واللذين تركتهما سابقًا لدى الدكتور أحمد (ياسر عزت). وما زاد من دهشتها أن ذلك جاء بعد دقائق من سماعها خبر مقتله الغامض أمام المستشفى، وقد كُتبت على جسده كلمة واحدة: فلوس. هنا يتصاعد خوف سارة، وتزداد قناعتها بأن كل من يقترب منها يصبح مهددًا، لتقرر إبعاد والدتها عنها.

سباق مع الزمن

تتلقى "سارة" بعدها رسالة على هاتفها، مرفقًا بها صورة لصديقتها نهى (بسمة داوود) مقيدة الأيدي، مع موقع محدد ومطالبة واضحة بدفع المال. دون تردد، تنطلق "سارة" لإنقاذ صديقتها، رافضة الاستعانة بالشرطة. وقبل خروجها، تغلق باب المنزل على والدتها بالمفتاح لتمنعها من اللحاق بها، ويحاول سليم (عمرو جمال) مساعدتها، لكنها تطلب منه فقط تتبع موقعها من بعيد دون تدخل مباشر.

انكشاف الخيانة

تصل "سارة" إلى المخزن المهجور الذي قادتها إليه الرسالة، لتجد "نهى" ممددة على الأرض ومكبلة، في مشهد يثير الشفقة. غير أن الصدمة الكبرى لم تكن هنا، بل حين ظهر فجأة عامر (مهندس الـ IT)، ثم لحق به "سليم"، لتكتشف "سارة" أن أقرب الناس إليها قد خانوا ثقتها. تزداد الصدمة عندما تعترف نهى قائلة: "سامحيني" لتكشف أن الثلاثي – سليم وعامر ونهى – كانوا يتلاعبون بها طوال الوقت.

View this post on Instagram A post shared by Kmedia (@productionkmedia)



قد تحب قراءة.. بالتزامن مع عرض 220 يوم وتصدره الترند .. مسلسلات ميزتها أرقامًا تعرفوا إليها



يبدأ "سليم" بسرد الحقيقة قائلاً أن رفض "سارة" لخطوبة "عامر" أشعل كراهيته لها، بينما أجبر "نهى" على التعاون بعد أن استغل إدمانها للممنوعات، أما هو فقد خطط لكل الألاعيب والرسائل وصولًا إلى قتل الدكتور "أحمد" الذي كاد يكشف المستور. ثم يحاول "سليم" و"عامر" السيطرة على "سارة" وحقنها بمادة ممنوعة، لكنها تفلت وتندفع هاربة، لتجد نفسها أمام مفاجأة هي الأكثر رعبًا.

الحقيقة المروعة

داخل دورة المياة الخاصة بالمخزن، تنظر "سارة" إلى المرآة لتفاجأ بأنها امرأة مسنة تجاوزت السبعين. سرعان ما تُقاد إلى غرفة غريبة حيث يجلس طبيب نفسي بجوار أجهزة صدمات كهربائية. في تلك اللحظة يظهر "سليم" مجددًا ويناديها بكلمة تقلب الموازين "يا ماما". هنا ينكشف السر فـ"سليم" ليس سوى ابنها، وزوجها لم يكن إلا الدكتور "أحمد". وكل ما عاشته "سارة" خلال الحلقات لم يكن سوى هلاوس وأوهام ولّدها مرض الذهان.

العودة إلى الواقع

من خلال مشاهد "الفلاش باك"، يُعاد تركيب الصورة الكاملة "نهى" ما هي إلا مريضة في المصحة تخضع للعلاج من الإدمان، و"عامر" مجرد ممرض بالمستشفى، بينما كان كل ما مرّت به "سارة" أوهامًا صنعتها ذاكرتها المريضة، ورغم انكشاف الحقيقة، لم ينتهِ الغموض؛ ففي المشهد الأخير، تظهر سارة جالسة في حديقة المستشفى ممسكة بهاتفها، لتتلقى رسالة تقول: "كلهم كدابين". فتبتسم "تارا عماد" للكاميرا في لقطة ختامية تترك المشاهدين أمام أسئلة بلا إجابات.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»