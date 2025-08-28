«الوطني الاتحادي»: المرأة الإماراتية.. محطات حافلة بالتميّز في العمل البرلماني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

احتفى المجلس الوطني الاتحادي بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف اليوم، تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، حيث تُعد دولة الإمارات رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، في مجالات تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في العمل البرلماني ومساهمتها في عملية صنع القرار.

وتحظى المرأة الإماراتية بالدعم والرعاية بما هيئته القيادة الرشيدة ومجتمع الإمارات منذ تأسيس الدولة، ترجمةً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويواصل هذا النهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وساهم المجلس منذ عقد جلسته الأولى بتاريخ 12 فبراير 1972م، في إقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبنّي التوصيات، التي تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، مما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني.

وتضطلع المرأة، من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي، بدور متميز على الصعيد الداخلي، بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس وبطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، ومناقشة الموضوعات العامة، كما ترأست عدداً من اللجان في المجلس، فضلاً عن دورها الفاعل من خلال مشاركتها في المحافل لإقليمية والدولية.

وشهدت مسيرة العمل البرلماني محطات مهمة، ترجمةً لبرنامج التمكين الذي أعلنه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 2005م، والذي ساهم في تعزيز مشاركة المرأة ناخبة وعضوة في المجلس الوطني الاتحادي منذ أول عملية انتخابية في عام 2006، حيث تضمّن تشكيل المجلس في الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007 تسع نساء مثلن ما نسبته 22.5 بالمائة من أعضاء المجلس، وزادت النسبة بصدور القرار رقم «1» لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وذلك منذ الفصل التشريعي السابع عشر.

وحصلت المرأة على العديد من المناصب البرلمانية التي سجّلت فيها ريادة على مستوى دول المنطقة والعالم، وذلك بانتخابها رئيسة للمجلس في الفصل التشريعي السادس عشر عام 2015م كأول امرأة تترأس برلماناً على مستوى المنطقة، كما حصلت على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس في الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي الذي بدأ في شهر نوفمبر 2023م، وعلى منصب النائبين الأول والثاني في عدد من الفصول، ورئاستها وعضويتها في هيئة مكتب المجلس.

وخلال الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي حصلت المرأة على عدة مناصب، منها عضوية لجان في الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب منتدى الشباب البرلمانيين، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومجموعة الشراكة بين الجنسين، كما فازت برئاسة المنتدى البرلماني للنساء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في شهر مايو 2024 م.

وحرصت الشعبة البرلمانية الإماراتية على نقل ريادة دولة الإمارات في مجالات تمكين المرأة والبرامج والاستراتيجيات التي تطبقها الدولة في مجالات تحقيق التوازن بين الجنسين وتعزيز مساهمتها في القطاعات كافة.