أوسكار إسحاق من مهاجر لاتيني إلى جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي

يُشارك الممثل والمنتج العالمي أوسكار إسحاق Oscar Isaac في مهرجان فينيسيا السينمائي venice film festival بنسخته الـ82 من خلال فيلم "Frankenstein" الذي يُعد من الأفلام المرشحة في المسابقة الرسمية. ويلعب أوسكار إسحاق دور البطولة في الفيلم الذي يُعد فيلم خيال علمي أمريكي، من تأليف وإخراج جييرمو ديل تورو، استناداً إلى رواية فرانكشتاين للكاتبة ماري شيلي عام 1818.

وتعقيباً على مشاركة فيلمه في الأفلام المرشحة خلال مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، نكشف لكم أبرز الحقائق والمعلومات عن حياة أوسكار إسحاق من خلال هذا المقال.

حياة ونشأة أوسكار إسحاق

وُلد أوسكار إسحاق في مدينة غواتيمالا في 9 مارس 1979 لأم غواتيمالية وأب كوبي كان اختصاصياً في أمراض الرئة. هاجرت عائلته إلى الولايات المتحدة عندما بلغ من العمر 5 أشهر، تنقلوا كثيراً في البداية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك واشنطن العاصمة وفيرجينيا ولويزيانا وماريلاند وأماكن مختلفة من فلوريدا، ولا سيما ميامي؛ حيث استقروا في النهاية.

بدايات أوسكار إسحاق المهنية

ظهرت موهبة أوسكار إسحاق التمثيلية باكراً، فقد بدأ بتمثيل المسرحيات مع شقيقه في الفناء الخلفي للمنزل عندما كان بعمر الأربع سنوات.

حصل على جائزة Grace Levin theater Award، في حفل جوائز Princess Grace عام 2004 الذي يكرم المواهب الشابة في المسرح والسينما والرقص.

تعلم العزف على آلة الغيتار والغناء مع فرقته التي أطلقوا عليها اسم Blinking Underdoges، وأصبح لاحقاً المغني الرئيسي للفرقة.

تخرج في مدرسة Juilliarad عام 2005؛ حيث درس فيها التمثيل، ووضع شغفه الموسيقي جانباً، وبدأ التمثيل في مسرحية محلية صغيرة في ميامي.

أول فيلم لأوسكار كان فيلم "Natirity Story "عام 2006، وقد حصل قبله على دور صغير في فيلم "All about The Benjamins"في عام 2002.

أبرز أعمال أوسكار إسحاق

في عام 2013 تألق أوسكار إسحاق بدوره في فيلم "Goen Brother " الفيلم الموسيقي الشعبي الكوميدي، وحصل عنه على الترشيح لجائزة غولدن غلوب Golden Globe العالمية.

في نفس العام لعب دور البطولة في الفيلم الكوميدي الدرامي "Inside Liewyn Davis"؛ حيث لعب دور مغنٍّ موهوب، لكنه فاشل في عمله، يعيش في قرية غرينيتش عام 1961؛ حيث قام أوسكار باستغلال قدراته الغنائية إلى جانب التمثيلية المتطورة لتقديم أداء مثالي كان ملائماً لهذا الفيلم الرائع.

باستغلال قدراته الغنائية إلى جانب التمثيلية المتطورة لتقديم أداء مثالي كان ملائماً لهذا الفيلم الرائع. عام 2014 لعب أوسكار دور البطولة في الفيلم البوليسي "A most Violent year"؛ حيث حلَّ مكان الممثل جافيير بورديم. وفيلم الخيال العلمي "EX Machina " أيضاً عام 2014، وظهر أيضاً في فيلم Star Wars الجزء السابع "Star Wars: The force Awakens" عام 2015، وفيلم X-men: A pocalypse عام 2016. وكان قد شارك في المسلسل القصير "Show me a hero" عام 2015؛ حيث فاز عن أدائه هذا بجائزة غولدن غلوب كأفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني قصير أو فيلم تلفزيوني.

في عام 2016 كان اسمه من بين الـ 100 اسم الأكثر تأثيراً بالأشخاص. وفي عام 2017 وُصف بأنه أفضل ممثل من جيله من قبل Vanity Fair.

في يوليو عام 2017، لعب دور البطولة بشخصية الأمير هاملت جنباً إلى جنب مع روبيرتا كاليندر وغايل رانكن وريتشن كاستر ومايكل كي وأناتال يوسف؛ حيث لاقى أداؤه الكثير من الاستحسان من قبل الجمهور والنقاد.

أهم الجوائز والترشيحات التي حصل عليها خلال مسيرته الفنية

حصل على أولى جوائزه عن دوره في فيلم "Balibo" عام 2009، وهي جائزة أفضل ممثل مساعد في معهد الأفلام الأسترالية.

ترشح أوسكار إسحاق لجائزة غولدن غلوب عام 2014 كأفضل أداء من قبل ممثل في فيلم سينمائي – كوميدي.

ترشح على جوائز اختيار النقاد عام 2015 عن فئة أفضل ممثل في فيلم صنع للتلفزيون أو سلسلة محدودة.

عام 2016 فاز بجائز غولدن غلوب كأفضل أداء من قبل ممثل في سلسلة محدودة أو صورة متحركة مصنوعة للتلفزيون.

شارك في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2021 للترويج لمسلسل "مشاهد من زواج" مع النجمة جيسيكا تشاستين Jessica Chastain.

