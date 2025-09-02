برومو مسلسل صيف 99: أسرار الماضي في أجواء درامية مشوقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 12:59 مساءً - "صيف 99" من الأعمال الدرامية الخليجية التي ينتظرها عشاق ومحبي المسلسلات التي تدور قصصها في حقب زمنية قديمة، وهذا بالفعل ما سنجده في "صيف 99" الذي يأخذ متابعيه نحو رحلة سريعة مشوقة لأجواء التسعينيات الدافئة.

أسرار صيف 1999

صيف 99.. القصة والأبطال

ومع قرب عرض المسلسل والمقرر عرضه على شاشة "إم بي سي1" يوم 14 سبتمبر من الشهر الجاري، حرص عدد من المشاركين في العمل على الترويج له، من بينهم الفنانة رهف محمد، التي شاركت متابعيها البرومو التشويقي الأول للمسلسل، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وحمل برومو المسلسل مفاجأة بانقلاب سيارة في المشهد الافتتاحي، لتنكشف من بعدها أسرار صيف 1999، التي يُفترض أن تبقى طي الكتمان، بينما تتشابك خيوطها مع حياة الشخصيات في إطار اجتماعي مشوق.تدور قصةحول عائلة شعيب بن معروف، التي يؤثر حدث ما وقع في صيف العام 1999 في مجرى حياتها وحياة أبنائها وأحفادها، في إطار الدراما الاجتماعية. والعمل فكرة فهد الصالح، وتأليف وسيناريو وحوار مريم نصير، وإخراج سعود بو عبيد، وإشراف عام باسم عبد الأمير.

ويشارك في بطولة العمل عدد من الفنانين المميزين، منهم قحطان القحطاني، طيف، أحمد إيراج، يعقوب عبد الله، رهف محمد، فهد الصالح، ناصر الدوسري، وغيرهم.

عمل درامي سابق لـ رهف محمد

من الجدير بالذكر، أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت بها الفنانة رهف محمد، كان مسلسل " متحف يدي" الذي عُرض العام الماضي، والذي دات أحداثه في إطار درامي مشوق حول سدة تُدعى "ماسة " الفنانة فوز الشطي التي ترث عن والدها كنزًا كبيرًا، وتجد نفسها محاطة بالعديد من المشاكل والأشخاص الطامعين فيها، فتسعى جاهدة للتصدي لهم، فيما تدخل ابنتها "دانة" الشخصية التي قدمتها رهف، في حالة عاطفية مع أحد الأشخاص الذي تعلقت به بسبب دعمه المستمر لها.

وشارك في المسلسل عدد آخر من النجوم وهم يعقوب عبد الله، عبد العزيز النصار، غدير السبتي، بدر الشعيبي وآخرين، والعمل من تأليف فهد الصالح ومريم نصير، ومن إخراج علي بدر رضا.

