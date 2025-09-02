أفلام سينمائية قدمها المخرج علي عبد الخالق من تأليفه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 12:59 مساءً - يُعد المُخرج علي عبد الخالق واحدًا من أبرز المُخرجين الذين نجحوا في ترك بصمة خاصة بهم بـ السينما المصرية والعربية من خلال أفلامه التي لاقت نجاحًا لدى الجمهور على مدار سنوات ومستمرة حتى الآن. وكانت تلك الأفلام من أهم المحطات السينمائية في مسيرة النجوم الذين جسدوا بطولتها مما حقق لهم شعبية لدى الجمهور.

البداية مع الأفلام الوثائقية وصولًا للتعاون مع كبار النجوم

جاءت البداية السينمائية للمُخرج علي عبد الخالق من خلال الأفلام الوثائقية عقب تخرجه من معهد السينما منتصف الستينيات بعد عمله فترة مُساعدًا للإخراج، حيث قدم الفيلم الوثائقي "أنشودة الوداع" الذي شارك به بعدد كبير من المهرجانات السينمائية حول العالم وحاز على عدد من الجوائز من أبرزها جائزة مهرجان "ليبزج" السينمائي في ألمانيا، وفي عام 1970 قدم فيلمه التسجيلي "السويس مدينتي" والذي حصل من خلاله على جائزة الدورة الأولى لمهرجان وزارة الثقافة للأفلام التسجيلية.

عام 1972 يبدأ المخرج علي عبد الخالق مسيرته مع الأفلام الروائية الطويلة من خلال فيلم "أغنية على الممر" الذي يُعد من أبرز الأفلام السينمائية التي تناولت فترة الحرب بمصر، وقد شارك ببطولة الفيلم عدد كبير من النجوم من أبرزهم محمود مرسي، صلاح قابيل، مديحة كامل، محمود ياسين، ويؤكد المُخرج علي عبد الخالق من خلال هذا الفيلم على موهبته الحقيقية ويبدأ في مسيرته مع السينما.

تكوين ثُنائي سينمائي مع المؤلف محمود أبو زيد

نجح المُخرج علي عبد الخالق بفترة الثمانينيات في أن يكون واحدًا من أبرز المُخرجين في السينما المصرية وسط أبناء جيله من كبار المُخرجين ومن أبرزهم محمد خان، عاطف الطيب، سمير سيف وآخرون وذلك من خلال تقديمه عدد من الأفلام ومن أبرزها "الحب وحده لا يكفي، وضاع حبي هناك، السادة المرتشون، إعدام ميت، شادر السمك" والعديد من الأفلام الأخرى.

يُمكنكم قراءة: أعمال فنية وضعت اسم المؤلف محسن زايد بجوار عمالقة تاريخ الفن

إلا أنه من أبرز المحطات السينمائية في مسيرة المُخرج علي عبد الخالق هي تكوينه ثُنائي سينمائي مع المؤلف محمود أبو زيد حيث قدما سويًا عدد من الأفلام التي أصبحت من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية، وجاء تعاونهما الأول من خلال فيلم "العار" عام 1982 الذي جسد بطولته نور الشريف، يحيي الفخراني، محمود عبد العزيز.

ليستمر عقب ذلك تعاونهما السينمائي ويُقدمان مجموعة من الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى الجمهور أو النُقاد وتناولا من خلالها عدد من القضايا الإجتماعية وهي: "الكيف، جري الوحوش، البيضة والحجر".

علي عبد الخالق مؤلفًا

وعلى الرغم من أن المُخرج علي عبد الخالق نجح في أن يكون واحدًا من أبرز المُخرجين في السينما المصرية والعربية، إلا أنه كان صاحب تجربة مميزة في الكتابة للسينما وذلك من خلال كتابته لعدد من الأفلام السينمائية والتي جسد بطولتها عدد من أبرز النجوم.

قدم أول تجاربه مع التأليف للسينما عام 1982 من خلال فيلم "و ضاع حبي هناك" والذي جاء من إخراجه وشارك في بطولته حسين فهمي، زهرة العلا، عماد حمدي وعدد من الفنانين وفي نفس العام يُقدم تجربته الثانية مع التأليف من خلال فيلم "أنهم يسرقون عمري" والذي جسد بطولته الفنان محمود المليجي.

وفي عام 1983 يتعاون المُخرج علي عبد الخالق مؤلفًا ومُخرجًا مع الفنان محمود ياسين من خلال فيلم "السادة المرتشون"، وفي عام 1987 يُقدم آخر تجاربه مع الكتابة للسينما من خلال مُشاركته في كتابة السيناريو الخاص بفيلم "أربعة في مهمة رسمية" والذي جسد بطولته الفنان أحمد زكي ويُعد من أبرز الأفلام التي جسد بطولتها خلال مسيرته الفنية.

وكان قد رحل عن عالمنا المُخرج علي عبد الخالق في مثل هذا اليوم 2 سبتمبر عام 2022 عن عمرٍ ناهز الـ78 عامًا، وبعد أن أمضى مسيرة سينمائية نجاوزت الثلاثون عامًا قدم من خلالها عدد من الاعمال الفنية ما بين السينما والدراما التلفزيونية برصيد قارب على الخمسون عملًا فنيًا من إخراجه.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».