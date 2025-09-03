الإعلان عن ليلة إضافية في الكويت لعبد المجيد عبدالله

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - نظرًا للإقبال على حفل الفنان عبد المجيد عبدالله في الكويت، قررت الشركة المنظمة للحفل إضافة ليلة أخرى حيث ستكون الحفلة الأولى في 25 والليلة الثانية 26 سبتمبر 2025 على أرينا كويت وبقيادة المايسترو وليد فايد، والحفل من تنظيم إيفنتكوم، وهي شركة متخصصة بإنتاج وتنفيذ البرامج الفنية وإدارة الحفلات والمهرجانات، أما الإشراف الفني فسيكون لروتانا.

نشر حساب روتانا لايف على حسابه بالإنستغرام بوستر الحفل وكتب: "الليلة صارت ليلتين والطرب مضاعف، الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله في ليلة إضافية مع أهل الكويت يوم 26 سبتمبر، غدًا تُطرح تذاكر الليلتين 25 + 26 سبتمبر الليلة الأولى الساعة 6 مساءً، الليلة الثانية الساعه 7 مساءً أرينا الكويت"

كما نشر الحساب بوستر الحفل وكتب: "تطرح تذاكر حفلتي الفنان الكبير ‫عبدالمجيد عبدالله في الكويت الليلة،تُطرح تذاكر حفل 25 الليلة الأولى الساعة 6 مساءً، تُطرح تذاكر حفل 26 الليلة الثانية الساعة 7 مساءً، روتانا لايف".

ونشر الحساب قبل أيام بوستر الحفل وكتب: "جاهزين يا أهل الكويت، باقي يومين على طرح تذاكر حفل الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله، أرينا الكويت

25 سبتمبر".

نشاطات الفنان عبد المجيد عبدالله

وكان الفنانبدأ للتجهيز لميني ألبوم قادم والذي من المقرر أن يطرحه في نهاية عام 2025 ويحتوي على 6 أغانٍ، وسيتعاون فيها مع الملحن سهم ومن إنتاج روتانا.

ولا زال عبد المجيد يحصد نجاح أغنية "غيرك سواك" التي حققت أكثر من 10 ملايين مشاهدة على روتانا يوتيوب، وهي من كلمات ضي دبي، ومن ألحان أحمد الهرمي.

كما يستعد الفنان لاقامة حفل آخر بتاريخ 11 أكتوبر 2025 في أبو ظبي.

