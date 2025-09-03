إشادات نجوم وصناع الفن بفيلم ضي: رحلة إنسانية ملهمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - احتفل أبطال وصُنّاع فيلم "ضي"، بالعرض الخاص في القاهرة، أمس الثلاثاء، لينطلق عرضه رسميًا للجمهور اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وذلك بعد جولة في عددٍ من المهرجانات السينمائية، لعل أبرزها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وحظى "ضي" بإشادات واسعة من نجوم وصُنّاع الفن، الذين حرصوا على دعم أبطال الفيلم خلال العرض الخاص، إذ أثنوا على الأداء التمثيلي، وكذلك القصة، والحالة التي يتناولها العمل بشكلٍ عام، معتبرين إياها بمثابة "رحلة شجن إنساني نبيل".

مدحت العدل عن "ضي": أعادني لزمن جميل

ويُعد الدكتور مدحت العدل، أحد أبرز الأسماء التي أشادت، قائلًا عبر حسابه على "فيس بوك": "شاهدت بالأمس فيلمًا رائعًا، أعادني لزمن جميل، حيث السينما الممتعة المتعوب فيها - إذا جاز التعبير- رحلة شجن انساني نبيل..للكاتب الموهوب جدًا الذي أعتبره (ابني) هيثم دبور، والمخرج الشاب الرائع كريم الشناوي، وفريق عمل مبدع، على رأسه الموسيقار شديد التميز إيهاب عبد الواحد، وشريط صوت بطل ككل أبطال العمل.. وحضور حاني وحاضن للمواهب الجديدة للملك محمد منير.. وممثلين وممثلات من عيار ثقيل حضورًا وموهبة، قدمها الشناوي بوعي وحب.. آسف لأني لم ألتقط أسماء الأبطال ولا باقي فريق العمل، ومن بينهم مونتيراً هو أيضا بطل.. اذهبوا وشاهدوا () لتفخروا وتعلموا أن مصر ستظل ولادة.. صباح الخير علي الورد المفتح في جناين مصر".

أمير رمسيس: فيلم حساس

كما أشاد المؤلف والمخرج أمير رمسيس،، حيث دعا جمهور لاستغلال الفرصة ومشاهدته، فيما هنأ أبطال وصُنّاع العمل، قائلًا: "لسه حالًا خارج من، اللي هيتعرض من بكرة في السينمات.. روحوا شوفوه.. فيلم حساس ورائع.. مبروك لفريق العمل كله".

لميس الحديدي: رحلة إنسانية ملهمة

أما لميس الحديدي، التي تُشارك كضيفة شرف في الفيلم، لم تتردد في الإشادة بتلك التجربة السينمائية الجديدة، والتي وصفتها بـ"حكاية إنسانية ملهمة"، إذ كتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "فى ليلة كلها.. كان الافتتاح المصريهذه الحكاية الإنسانيه الملهمة التى تقدم صورة مصرية رائعه للفتى النوبي الالباينو (عدو الشمس) صاحب الصوت الذهبي، والذي يعانى من التنمر في قريته البعيدة، لكنه يحلم بالغناء، ونشاركه رحلته من النوبة إلى القاهرة لينضم لبرنامج الفويس".

وتابعت: "يصطحبنا المخرج المبدع كريم الشناوى، من أقصى الصعيد إلى القاهرة فى لوحات فنية تكشف بلدنا الجميلة التى نكاد ننسى حلاوتها وسط الهموم، وتبكيك شاعرية الكاتب هيثم دبور أحياناً وتضحكك فى أحيانٍ كثيرة أخرى، بينما يصيبك صوت محمد منير بالشجن والحنين والوجع حتى تصل للنهاية مع أغنية إيهاب عبد الواحد الرائعة عن الضي.. الأم إسلام مبارك هذه الممثلة السودانية العبقرية لا تحتاج إلا أن تنظر إلى ابنها المصاب بداء عداوة الشمس، حتى تعيش معها كل المشاعر المتضاربة".

وأضافت: "المُدرسه الشابة (أبلة صابرين) أسيل عمران، الفنانه السعودية الرائعة التى تشعر أنها أختك أو فعلاً أبلة صابرين.. الشاب بدر محمد الذى قدم ببراعة دور (ضي) رغم صعوبته.. أما نجوم الشرف أحمد حلمى، محمد منير، محمد شاهين، عارفة عبد الرسول، محمد ممدوح، أمينة خليل، صبرى فواز.. فقد قدموا بطولات وليست أدوار شرف.. وسعدت أنى شاركت معهم بدور صغير فى ختام رحلة ضى".

واستكملت قائلة: "شكرًا لكم جميعًا على الضي الذى ملأ روحنا طوال مدة مشاهدتنا، وبقي معنا بمعانٍ كثيرة ضد التنمر، مع الرحمة، الأمل وحاجة كده فى الفيلم ده بتطلعك بتحب مصر والمصريين قوي قوي قوي.. شاهدوا فيلم (ضي) إنه سينما تعيدنا لأصل الشاشة الفضية الساحرة".

عارفة عبد الرسول لم تتمالك دموعها

والأمر ذاته مع الفنانة عارفة عبد الرسول، التي تُشارك كضيفة شرف أيضًا، أشارت إلى عدم تغلبها على دموعها، ودخولها في نوبة بكاء، تأثرًا بالفيلم وقصة البطل ""، قائلة: "دموعى نازلة بغزارة، ومش قادرة أمنعها.. متعرفش بقى دى دموع شجن ولا إيه بالظبط.. لسه راجعة من العرض الخاص.. بقالى زمن مشوفتش سينما جميلة بالشكل ده.. أماكن تصوير من قلب القرى المصرية، عمرى ما شفت قلب أسوان ولا الأقصر بالشكل ده.. وبغض النظر أنى ضيفة شرف فى الفيلم بس كل ضيوف الشرف عتاولة واللى فاجئنى الفنان أحمد حلمى فى دور عسكرى المطافى اللى وشه إتشوه وهو بينقذ أطفال.. مرعب بجمال مش عادى، وأعتقد الدور ده نقلة كبيرة للفنان".

وتابعت: "التصوير والإضاءة والصوت يامه..عارفين حتة الكريز اللى فوق التورتة والكل عينه عليها.. دى كانت الكينج محمد منير.. اللى أول ما طل علينا وكل القلوب هفهفت من جمال طاقته وروحه وغناه اللى لسه أخضر.. يرجع بألف سلامة وعافية ويشجينا كمان وكمان.. أنا قلبى فرحان ومزأطت وباقول للمخرج أنت فعلًا المخرج الأهم.. كريم الشناوي".

سارة عبد الرحمن: كل تفصيلة في الفيلم حلوة

كما أبدت الفنانة سارة عبد الرحمن، تأثرها الشديد بالفيلم، حيث كتبت عبر حسابها: "أثر فيّا أوي أوي، ومعظم دقايق الفيلم كنت بعيط.. مبروك لكل فريق العمل، كل تفصيلة في الفيلم حلوة، شكرًا".

فيلم "ضي"

وانطلق فيلم "ضي" في دور العرض المصرية اعتبارًا من اليوم الأربعاء، ويأتي ذلك بعد جولة ناجحة في عددٍ من المهرجانات السينمائية الدولية، من بينها مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومهرجان برلين السينمائي الدولي.

ويضم طاقم الفيلم مزيجاً مميزاً من الوجوه العربية والأفريقية، على رأسهم الممثلة السعودية أسيل عمران، بدور مركب يحمل أبعاداً إنسانية، كذلك الممثلة السودانية إسلام مبارك، إلى جانب مجموعة من المواهب المصرية الصاعدة، من بينهم حنين سعيد وبدر محمد، الأخير الذي يؤدي دور "ضي"، وهو من إخراج كريم الشناوي، وتأليف هيثم دبور.

كما يشارك بالفيلم عدد من نجوم الصف الأول كضيوف شرف به، في مقدمتهم النجم محمد منير الذي يعود إلى الشاشة الفضية بعد فترة غياب، إلى جانب النجم أحمد حلمي، ومحمد ممدوح الذي يطل بدور مختلف كلياً عما قدمه من قبل، بالإضافة إلى صبري فواز، تامر نبيل، أحمد عبدالحميد، عارفة عبد الرسول، ومحمود السراج.

ويحمل "ضي" قصة إنسانية ملهمة عن فتى نوبي في الرابعة عشرة من عمره، ولد ببشرة ألبينو وصوت ذهبي يخطف القلوب. رغم تخلي والده عنه وقسوة التنمّر، يتمسك بحلمه في أن يصبح فناناً عظيماً مثل أيقونته الأبدية محمد منير، ليأخذ المشاهدين في رحلة عن الأمل والإصرار وقوة الفن في مواجهة المستحيل.

