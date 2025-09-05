النجوم والمشاهير ينعون جورج أرماني بكلمات وصور مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - خيم الحزن على الوسط الفني والإعلامي لوفاة أسطورة الموضة جورجيو أرماني، وتحوّل الصمت إلى صدمة، وحملت حسابات النجوم والمشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي صور للمصمم الراحل مرفقة بكلمات الوداع والتقدير، بعدما ترك برحيله بصمة لن تُنسى في عالم الفنون، فلم يكن أرماني مجرد فنان، بل كان رمزًا للإبداع والأناقة ارتبطت بنجوم وأفراد عائلات ملكية على مدار أعوام.

وفي الموضوع التالي سنقدم لكم عبارات النعي ورسائل الوداع التي شاركها النجوم والمشاهير عبر وسائل التواصل الإجتماعي، التي تُظهر حجم الحزن لغياب شخص عرفوه وأحبوه وكان في يومٍ ما رمزاً لأناقتهم.

دوناتيلا فيرساتشي.. خسر العالم اليوم عملاقاً

https://www.instagram.com/p/DOLp8dqCRQk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOLp8dqCRQk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOLp8dqCRQk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شاركتت دوناتيلا فيرساتشي منشورًا أهدته لجورجيو أرماني، وشاركت صورة بسيطة بالأبيض والأسود له وهو ينظر في الكاميرا مرتديًا بدلةً أنيقة، وعلّقت على الصورة قائلةً: "خسر العالم اليوم عملاقًا. لقد صنع التاريخ وسيُخلّد ذكراه إلى الأبد".

البيت الملكي في موناكو.. فستان زفاف الأميرة شارلين

View this post on Instagram A post shared by Palais Princier de Monaco (@palaisprincierdemonaco)

شارك الحساب الرسمي للبيت الملكي لإمارة موناكو صورة لحفل زفاف الأمير ألبرت والأميرة شارلين والراحل جورجيو أرماني يقف بجانبهما، وعلق الحساب على الصورة وكتب: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا أنا والأمير نبأ وفاة جورجيو أرماني. كان شخصيةً رمزيةً في عالم الموضة، وقد ابتكر وشكّل اتجاهاتٍ أثرت على أجيال. ومن بين أعماله المتنوعة، كان فستان زفافي في يوليو 2011. ستبقى أعماله وإنجازاته خالدةً في الذاكرة، وستبقى حاضرةً في المستقبل".

ديمي مور.. سنفتقدك كثيراً

https://www.instagram.com/p/DOMAX2kjt4g/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOMAX2kjt4g/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOMAX2kjt4g/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شاركت ديمي مور مجموعة من الصور يظهر فيها أرماني معها وأخرى وهي في حفلات توزيع جوائز مرموقة منها حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025 الذي فازت فيه بجائزة أفضل ممثلة، وحفل توزيع جوائز الأوسكار. وكان العامل المشترك لكل هذه الصور هو بصمة جورجيو أرماني. ةوقد علقت مور على المشاركة وكتبت: "ببالغ الحزن والأسى، تلقيتُ نبأ رحيل أسطورة حقيقية، جورجيو أرماني. أنا ممتنة للغاية للوقت الذي قضيناه معًا عن كثب خلال العام الماضي في تصميمات بريفيه الفريدة لمهرجانات كان وغولدن غلوب وأوسكار. لقد ساهم في إحياء بريق إليزابيث، وأنا ممتة له إلى الأبد. سنفتقدك كثيرًا يا سيد أرماني".

بينيلوب كروز.. ستبقى في قلبي للأبد

https://www.instagram.com/p/DOMQ8vvjJgx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOMQ8vvjJgx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOMQ8vvjJgx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شاركت بينيلوب كروز مجموعة من الصور التي تجمعها بـ أرماني، مرفقة بتعليق جاء به: "أستاذ، لقد فعلتَ ما تريد، وربما لهذا السبب أنت محبوبٌ من الكثيرين. يشرفني جدًا أن قضيت وقتًا معك. لقد أثر فيّ كرمك ولطفك كثيرًا، وستبقى في قلبي للأبد. أتمنى لك كل السعادة والحرية".

فيكتوريا بيكهام.. فقد العالم أسطورة حقيقية

نعي فيكتوريا بيكهام لجورجيو أرماني- الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام

من خلال قصص إنستغرام الخلصة بها، شاركت فيكتوريا بيكهام تحيةً لأرماني وتحدثت عن العلاقة التي بنتها معه على مر السنين، وكتبت: "لقد فقد عالم الموضة أسطورةً حقيقيةً في جورجيو أرماني - مصممٌ صاحب رؤيةٍ ثاقبةٍ سيبقى إرثه خالدًا إلى الأبد". "يشرفني أن أكون صديقًا له".

ديفيد بيكهام.. يوم حزين للغاية

نعي ديفيد بيكهام لجورجيو أرماني- الصورة من ستوري حسابه على إنستغرام

أما نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، فقد شارك تحية مؤثرة عبر قصص حسابه على إنستعرام، مرفقاً بها التالي: "يومٌ حزينٌ للغاية ونحن نودع رجلًا مميزًا للغاية... لطيف، كريم، متواضع، ورجلٌ نبيلٌ بحق... جورجيو أرماني فريدٌ من نوعه".

جوليا روبرتس.. صديق حقيقي

https://www.instagram.com/p/DOLuLeskYHR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOLuLeskYHR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOLuLeskYHR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

من خلال حسابها على إنستغرام، شاركت جوليا روبرتس صورة تجمعها بـ أرماني على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية لعام 2019، ووصفت أرماني بأنه "صديق حقيقي" و"أسطورة"، وأنهت المنشور برمز تعبيري لقلب مكسور.

ومن الجدير بالذكر أن روبرتس ارتدت من إبداعات أرماني عام 1990 عندما فازت بأول جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة مساعدة عن فيلم "ستيل ماغنوليا".

ريس ويذرسبون.. حلم أن أعمل مع جورجيو أرماني

https://www.instagram.com/p/DOMQxFwkf_E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOMQxFwkf_E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOMQxFwkf_E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شاركت ريس ويذرسبون، التي ارتدت عددًا من تصاميم أرماني على السجادة الحمراء على مر السنين، بعض الصور من تلك الإطلالات مع تعليق مؤثر أهدته للمصمم، وكتبت على إنستغرام: "يا له من حلم أن أعمل مع جورجيو أرماني! مصمم أسطوري قدم للعالم كل هذه الأناقة والرقي. سأظل ممتنة إلى الأبد لأنني تمكنت من ارتداء هذا العدد الكبير من فساتينه الجميلة. أتقدم بخالص التعازي لعائلته وجميع العاملين الرائعين في مشغله خلال هذه الفترة".

ليوناردو دي كابريو.. أرماني صاحب رؤية ثاقبة

نعي ليوناردو دي كابريو لجورجيو أرماني- الصورة من ستوري حسابه على إنستغرام

نشر ليوناردو دي كابريو كلماتٍ مؤثرة عبر ستوري حسابه على إنستغرام، كاشفًا أنه التقى المصمم لأول مرة منذ سنوات عديدة، وأضاف: "كان جورجيو أرماني صاحب رؤية ثاقبة، تجاوز تأثيره حدود التصميم. التقيت به لأول مرة منذ سنوات عديدة في ميلانو، وأتذكر أنني انبهرت بإبداعه وعبقريته. لقد كان قوة أسطورية ألهمت الأجيال، وسيستمر إرثه في تشكيل العالم ورفعته لسنوات قادمة".

ديان كروغر.. أحد الأشخاص الطيبين والمرشدين

https://www.instagram.com/p/DOLrTddjhsF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOLrTddjhsF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOLrTddjhsF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

عملت النجمة ديان كروغر مع أرماني عمدما اختارها كوجهٍ إعلانيًا لأحد العطور، وكانت حينها في السادسة عشرة من عمرها، وبعد وفاته وصفته بأنه أحد الأشخاص الطيبين والمرشدين الذين عملت معهم، وقالت إنها حزنت بشدة لسماع خبر وفاته. وأضافت في منشورها على إنستغرام: "أفكر في روبرتا وعائلته وكل من عمل معه".

إليزابيث هيرلي.. خسارة حقيقية

https://www.instagram.com/p/DOL5xSuiKh8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOL5xSuiKh8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOL5xSuiKh8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شاركت إليزابيث هيرلي حزنها على وفاة جورجيو أرماني من خلال حسابها على إنستغرام، حيث شاركت صورة تجمعهما وهما يمشيان متشابكي الأيدي، حاملين باقات من الزهور. ووصفت وفاة المصمم بأنها "خسارة حقيقية"، وأضافت أن أرماني كان شخصاً لطيفاً وساحراً وصاحب رؤية.

مورغان فريمان

https://www.instagram.com/p/DOMLcK4jXdG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOMLcK4jXdG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOMLcK4jXdG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أعرب مورغان فريمان عن حبه لتصاميم العلامة التجارية بعد رحيله. وقال في بيان نشره لمجلة People: "على الشاشة وخارجها، في اللحظات الهادئة وعلى أرقى المسارح، كان لي شرف ارتداء أزياء أرماني. اليوم، نتذكر رجلاً أثرت عبقريته في حياة الكثيرين، وسيبقى إرثه من الأناقة والأناقة الخالدة خالداً".

نعومي كامبل.. فقدنا رجلاً صاحب رؤية حقيقية

https://www.instagram.com/p/DOMLVJyjLr8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOMLVJyjLr8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOMLVJyjLr8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شاركت نعومي كامبل، التي عملت مع أرماني في بداية مسيرتها المهنية، منشوراً مطولاً على إنستغرام عن ذكرياتها مع هذا الأيقونة، وكتبت: "اليوم فقدنا رجلاً صاحب رؤية حقيقية. رجل قليل الكلام، لكنه بالغ الفعل. كان شغفه راسخاً، ودقته لا مثيل لها، من طريقة قصه للأقمشة إلى طريقة اختياره للألوان، ومن كيفية تصوّره لنا كعارضات أزياء من الرأس إلى أخمص القدمين، وحتى آخر خصلة شعر. كان جورجيو أرماني يسعى للكمال بكل معنى الكلمة"

ومن بين الذكريات التي شاركتها، قالت: "أتذكر وصولي إلى ميلانو لأول مرة عام 1987 ورؤية اسمه على لوحة إعلانية ضخمة في مطار ليناتي ميلانو تتلألأ في سماء المدينة. ولا تزال هذه اللافتة نفسها ترحب بك لحظة وصولك حتى يومنا هذا".

