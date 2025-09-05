نجوم بوليوود يحملون صوت الشعب ويشاركون في قضايا اجتماعية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 02:12 مساءً - شارك العديد من نجوم بوليوود في قضايا اجتماعية عبر أفلامهم وأنشطتهم الخيرية، التي أضافت إلى رصيدهم الفني المزيد من الشعبية والجماهيرية. بعض هؤلاء النجوم ساهموا في أعمال تخص المجتمع والجانب الإنساني وحقوق المرأة والاهتمام بالقضايا البيئية وغيرها من العناوين، التي ألقت الضوء على مواضيع اجتماعية في الهند وخارجها، وكانت عنواناً لحل الكثير من المشكلات التي يعاني المجتمع الهندي.

نلقي الضوء في هذا المقال على أبرز نجوم بوليوود الذين شاركوا في قضايا اجتماعية.

برنامج تلفزيوني لعامر خان

Embed from Getty Images

نجم بوليوود عامر خان Aamir Khan اشتهر بحسه الإنساني ومساعدته للآخرين، ففي عام 2012 شارك في برنامج تلفزيوني حواري شهير يُدعى "Satyamev Jayate"، بدأ عرضه في 6 مايو 2012. حيث تناول البرنامج قضايا إجتماعية هامة في الهند، مثل العنف الأسري، التمييز، الفساد، التحديات التي تواجه المرأة والشباب، انتحار المزارعين، الاعتداء على الأطفال، والتعصب. وقد بُث البرنامج في ثماني لغات في وقتٍ واحد على قنوات مختلفة، مما جعله أول عمل من نوعه في الهند. وساهم البرنامج في إثارة النقاش العام حول هذه القضايا، وتلقى إشادة واسعة من النشطاء والمؤسسات الإعلامية والجمهور، كما أدى إلى تغييرات في بعض القوانين المدنية في الهند.

أفلام أكشاي كومار

Embed from Getty Images

النجم الهندي أكشاي كومار Akshay Kumar انضم إلى قائمة نجوم بوليوود الذين اهتموا بقضايا صحية واجتماعية، وقد عُرف بتقديم أفلام تتناول قضايا اجتماعية هامة، ويسعى من خلالها إلى زيادة الوعي المجتمعي في الهند، وذلك من خلال أفلامه التمثيلية وأعماله الدرامية، التي ألقت الضوء على النواحي الاجتماعية في المجتمع الهندي؛ حيث اُعتبرت هذه الأفلام ذات مغزى اجتماعي كبير وتأثير واسع على الجمهور، وقد أثارت نقاشات حول القضايا التي تناولتها.

أبرز أعمال أكشاي كومار هذه فيلم "Pad Man" الذي تناول قضية الصحية النسائية، وهو فيلم درامي كوميدي، كذلك فيلم" Toilet: Ek Prem Katha" الذي يتناول قضية نقص دورات المياه في المنازل الهندية ومشاكل النظافة الصحية المرتبطة بها. وفيلم " Jolly LLB 2" الذي ينتقد الفساد في النظام القضائي الهندي، ويركز على الظلم الذي يواجهه الفقراء في سعيهم للحصول على حقوقهم.

حملة "فرحان أختار" الإنسانية

Embed from Getty Images

الممثل والمخرج فرحان أختار Farhan Akhtar اشتهر بحسه الإنساني والاجتماعي في الهند، فقد أطلق حملة "MARD" على الإنترنت، والتي تهدف إلى خلق الوعي الاجتماعي وتوعية الرجال بعدم التمييز والعنف ضد المرأة في الهند. كلمة "MARD" تعني باللغة الهندية "رجل"، والتي استخدمها المخرج؛ لتكون اختصار "رجال ضد الاعتداء والتمييز" بالإنجليزية. أطلق أختار حملته، لترسيخ مبادئ المساواة واحترام المرأة عند الرجال. ويأخذ شعار الحملة اللونين الأحمر والأسود، على أن يأخذ حرف الـ"A" على شكل شارب. قام فرحان أختار بتوزيع 70 ألف شارب مستعار، رمزاً لحملته، بين الجماهير في مباراة بين فريقي "كولكاتا نايت رايدرز" و"ملوك البنجاب XI"، والتي لعبت في حدائق عدن، وظهر الممثل الهندي شاروخان بالشارب المستعار لدعم الحملة. وقد غرد فرحان أختار على تويتر بالقول: "إذا كنت رجلاً يحترم النساء، حقوقها، كرامتها واستقلالها لها، عقلها، جسدها فأنت # MARD"، وبوقتها دعم الكثير من نجوم بوليوود حملة أختار من خلال شبكتي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، ومنهم سونام كابور Sonam Kapoor، بومان إيراني، بريانكا شوبرا Piryanka Chopra، الأمر الذي نشر فكر المبادرة داخل البلاد، كما حثَّ فرحان أختار السلطات التعليمية بالهند، على تبني الفكرة، والبدء في إدخال تدريس الوعي بين الرجل والمرأة في سنٍ مبكرة جداً.

شاروخان ومبادرات إنسانية بالجملة

Embed from Getty Images

برزت مساهمة نجم بوليوود شاروخان Shahrukhan في قضايا الهند الإنسانية والاجتماعية من خلال دعمه للأيتام وضحايا الاعتداءات، وقد تضمنت الأعمال الإنسانية للفنان الهندي عدة مبادرات منها تبني 12 قرية في الهند خلال حملة "Greenathon" في عام 2012، بالإضافة إلى دعم وتمويل قسم لعلاج مرضى السرطان في مستشفى بمومباي، وهو مستشفى تم إطلاقه تكريماً لوالدته. كما كُرّم بجائزة "هرم اليونسكو" تقديراً لأعماله الخيرية، وساهم في تأسيس شركات إنتاج لأفلام تدعم قضايا اجتماعية مختلفة.

كما يُعرف شاروخان بأعماله التي تسلط الضوء على قضايا التسامح الديني والاجتماعي، من خلال أفلام مثل "اسمي خان"، الذي جسد فيه شخصية رجل مصاب بالتوحد، وحظي بإشادة واسعة. كما أسس شركة "Dreamz Unlimited" التي ساهمت في إنتاج عدد من الأفلام التي استعرضت قصصاً مؤثرة وقضايا اجتماعية هامة.

سلمان خان يدعم المحتاجين

Embed from Getty Images

نجم بوليوود سلمان خان Salman Khan الذي يمول منظمات غير حكومية، ويُدير مبادراته الخاصة لرعاية المحتاجين، قدم دعمه الكبير للمحتاجين من خلال مؤسسته الخيرية "Being Human Foundation"، التي تركز على مجالات التعليم والرعاية الصحية وتمويل الأنشطة الخيرية المتنوعة لمساعدة الأطفال المحرومين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية. كما قام بسلسلة من الأعمال الخيرية الهامة، مثل تقديم الدعم المالي للعاملين في صناعة السينما خلال أزمة فيروس كورونا وتوفير الوجبات للمحتاجين خلال الحجر الصحي.

