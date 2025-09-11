آسر ياسين بطل مسلسل جديد بعنوان اشهد يا ليل في رمضان 2026

آسر ياسين حاضرٌ في رمضان 5 سنوات متتالية

أبطال مسلسل "قلبي ومفتاحه"

فيلمان في طريقهما لدُور العرض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 10:02 مساءً - انضم الفنانإلى قائمة نجوم، بعد تعاقده على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم ""، من إخراجومن المقرر الإعلان عن باقي تفاصيل العمل خلال الأيام المقبلة، لاسيّما وأن هناك مفاوضات مازالت تجري مع البطلة التي تقدّم العمل معه.ويخوض آسر ياسين منافسات موسم دراما رمضان 2026 للعام الخامس على التوالي؛ حيث حرَص على التواجد في رمضان على مدار السنوات الأخيرة؛ مقدماً مسلسلات: "قلبي ومفتاحه" بمشاركة مي عزالدين عام 2025. "بدون سابق إنذار" بمشاركة عائشة بن أحمد عام 2024. "الكتيبة 101" مع عمرو يوسف عام 2023. "سوتس" عام 2022.قد تحبين قراءة أحدثهم آسر ياسين: سفاحون ينتقلون من أروقة المحاكم إلى أوراق الدرامايُذكر أن آسر ياسين قد شارك في رمضان الماضي من خلال مسلسل ""، الذي دارت أحداثه حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات، وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير، وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل". ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق أوبر وهو غير متزوج، وتَعرض عليه الزواج لحل أزمتها، من دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.مسلسل "" جاء من بطولة: آسر ياسين، مي عزالدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، عايدة رياض، سارة عبدالرحمن، تقى حسام، أسامة أبوالعطا، محمد علي ميزو، أحمد بسيوني، وطلعت الشريف. وضيفي الشرف ميس حمدان، وعمر السعيد. والعمل من تأليف تامر محسن، ومها الوزير. ومن إخراج تامر محسن.في سياقٍ آخر، يعيشانتعاشة فنية خلال الفترة الحالية على المستوى السينمائي؛ حيث ينتظر عرض فيلم "إن غاب القط"، الذي انتهى من تصويره الأسبوع قبل الماضي، ومقرر طرحه في دُور العرض قريباً، والعمل تعتمد أحداثه على الكوميديا والأكشن. ويشارك في بطولته: الفنانة أسماء جلال، اللبنانية كارمن بصيبص، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، وآخرون. وهو من تأليف أيمن وتار. وإخراج سارة نوح.

كما يُشارك في فيلم "فرقة الموت" الذي يجمعه بالفنان أحمد عز، ومقرر طرحه في عيد الفطر 2026. ويضم الفيلم كوكبة من الفنانين، أبرزهم: محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد. مع عدد من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل. ومن تأليف صلاح الجهيني. وإخراج أحمد علاء الديب.

آسر ياسين يكرر تعاونه مع أحمد عز

ويكرر آسر ياسين من خلال فيلم "فرقة الموت" تعاونه مع أحمد عز في السينما، ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققاه معاً في فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024. ويلعب آسر خلال الفيلم الجديد دَور خط الصعيد، إبان فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويُكلَّف الضابط عمر (أحمد عز) بمهمة القبض عليه؛ فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.

