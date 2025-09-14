إلهام الفضالة وشجون الهاجري وفاطمة الصفي يجتمعن بالخبر، فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 05:10 مساءً - تتواجد الفنانة إلهام الفضالة وشجون الهاجري وفاطمة الصفي بالمملكة العربية السعودية وتحديداً في مدينة الخبر وذلك لحضورهن ومشاركتهن في ملتقى صحة المرأة الذي نظمته جمعية سرطان السعودية تزامناً مع اليوم العالمي لسرطان الدم، والذي جاء تحت شعار "صحتك حياة"، والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المرأة وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز القضايا الصحية المرتبطة بسرطان الدم وأهمية تبني أنماط حياة صحية تضمن جودة الحياة.

ونشرت الفنانات الثلاث عدداً من الفيديوهات والصور وهن يتعانقن بحرارة لالتقائهن بمكانٍ جديد، وأظهرن مدى علاقتهن وقوة صداقتهن بلقطات عفوية، حيث نشرت الفنانة إلهام الفضالة صورة لهن، وكتبت: "وجمعتنا الخبر بالحبايب"، وتفاعلت معها شجون وكتبت لها: "أم فجر الغالية عاش من شافك".

كما نشرت عدداً من الصور بستوري الإنستغرام، وعلقت عليها وكتبت: "دلال وكناينها ثرياونادية" وهي الشخصيات التي جسدنها بمسلسل كنة الشام، كما شاركت شجون عبر ستوري الإنستغرام بلقطات لها مع إلهام الفضالة وأخرى مع فاطمة الصفي، وعبرت عن سعادتها بالتجمع معهما بمناسبة واحدة.

4 أعمال جمعت إلهام وشجون وفاطمة

وكانت الفنانة إلهام الفضالة وقد اجتمعن بـ 4 أعمال تلفزيونية، كان منها مسلسل "أميمة في دار الأيتام"، والذي تم عرضه في عام 2010 دارت أحداثه حول "أميمة" التي تصدم بسرقة سيارتها والتي كانت بداخلها ابنتها "أمل"، فتحاول نسيان ما حدث وتشغل نفسها في الدراسة والسفر للقيام بالأعمال الإنسانية، وبعد 18 عاماً تعود وتبدأ بالعمل كإخصائية بدار لرعاية الأيتام يوجد بها ثماني يتيمات وهن "عايشة"، "أمينة"، "حنان"، "ليلى"، "سبيكة"، "شيخة"، "مها"، و"دانة"، لتكون المفاجأة أن لكل واحدة منهن مشكلة خاصة بها، وتقوم بحلها بأساليبها الخاصة بشكلٍ مباشر وغير مباشر في بعض الأحيان، وذلك بمساعدة زميلاتها بالدار المربيات "عزيزة" و"أم علي"، لتجد بالنهاية أن سارق سيارتها هو ابن "أم علي" وأن ابنتها "أمل" واحدة من بين اليتيمات الخمسة باستثناء "مها" التي يُكشَف أنها ابنة "عزيزة"، و"دانة" التي جاءت للدار حديثاً بسبب تحرش مربيها بها، و"عايشة" التي تعرفت إلى أهلها الحقيقيين. والمسلسل من بطولة الفنانة هدى حسين، إلهام الفضالة، طيف، لمياء طارق، شجون الهاجري، فاطمة الصفي، بثينة الرئيسي، نجوى الكبيسي، فهد باسم، علي كاكولي، أسامة المزيعل، وطلال باسم.

مسلسل "زوارة الخميس" وعُرض عام 2010 أيضاً، ودارت أحداثه في إطار عائلي حول "موزة" و"ثنيان" وأسرة، تضم 5 أولاد، يحاولان معاً لم شمل الأسرة باستمرار من خلال اللقاء الأسبوعي للأجداد مع أبنائهم وأحفادهم في "الزوارة"، وتتفاجأ "موزة" بأن زوجها "ثنيان" بعلاقة مع شقيقتها وتتطور علاقتهما إلى أن يقرر "ثنيان" أن يطلق "موزة"، ويتزوج شقيقتها. وهو من بطولة الفنانة سعاد عبدالله، محمد المنصور، إلهام الفضالة، خالد أمين، خالد البريكي، مشاري البلام، شجون الهاجري، فاطمة الصفي، لمياء طارق، مرام البلوشي، حمد العماني، حسين المهدي، وبثينة الرئيسي.

الأعمال التي شاركت فيها إلهام وشجون وفاطمة-الصورة من إستوري انستغرام شجون الهاجري

مسلسل "كنة الشام وكناين الشامية "الذي عُرض عام 2012، دارت أحداثه حول "بدر" الذي يعيش مع زوجته "دلال" وأولاده ووالديه، تتأزم الحياة وتتكاثر الديون عليه فيفكر في الزواج من "ثريا"، ولكن يعدل عن الفكرة حباً في "دلال"، ويفاجأ بشقيقها يشتري منزله ويعطيه له لتسديد ديونه، ويكتشف خال "صقر" حب الأخير لابنته "ثريا"، وهو من بطولة مريم الصالح، عبد الرحمن العقل، إلهام الفضالة، شجون الهاجري، بشار الشطي، مرام البلوشي، فاطمة الصفي، علي كاكولي، يعقوب عبد الله، حمد أشكناني، ليلى عبد الله، وشهد.

ومسلسل "صديقاتي العزيزات" الذي عُرض عام 2015، ودارت أحداث المسلسل في إطار رومانسي عن عمارة تجمع بين عيادة أسنان، ومركز تجميل نسائي، تملكه أربع صديقات، يجمعهن القدر بأطباء العيادة ويقعن في حبهن، وتوشك قصة حبهن على التعرض للفشل، وتتوالى الأحداث، وهو من بطولة عبدالمحسن النمر، إلهام الفضالة، خالد البريكي، شجون الهاجري، يعقوب عبدالله، هبة الدري، بشار الشطي، فاطمة الصفي، وفوز الشطي.

إلهام وشجون وفاطمة-الصورة من ستوري إنستغرام إلهام الفضالة

