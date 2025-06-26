غرفة تبوك تنظم ورشة عمل حول فرص الامتياز التجاري في مجال قطع غيار السيارات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_تبوك

نظّمت ‎الغرفة التجارية بمنطقة تبوك أمس، ورشة عمل متخصصة بعنوان “فرص الامتياز التجاري في مجال قطع غيار السيارات”، بحضور عدد من المهتمين ورواد ورائدات الأعمال بالمنطقة.

وتناولت الورشة المحاور الرئيسة المتعلقة بفرص الامتياز التجاري في قطاع غيار السيارات، من خلال استعراض نماذج ناجحة، وآليات دخول السوق بكفاءة، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، وطرح أفضل الممارسات والحلول المقترحة من قبل خبراء مختصين.

وتأتي هذه الورشة؛ لدعم وتمكين شباب وفتيات المنطقة للدخول إلى مجالات استثمارية متنوعة، وتوفير بيئة معرفية محفزة، تساعدهم على البدء في مشاريعهم بثقة واقتدار.

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