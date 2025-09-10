رويترز: نجاة وفد الحركة من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

قال مصدران من حركة "حماس" لوكالة "رويترز"، إن "وفد الحركة في مفاوضات وقف إطلاق النار نجا من الهجوم الإسرائيلي" الذي شهدته العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء.

كما نقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن مصدر قيادي في "حماس" قوله، إن الوفد القيادي للحركة بقيادة خليل الحية "نجى من محاول الاغتيال الإسرائيلية".

وأضاف المصدر أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مقر اجتماع الوفد القيادي لحماس في الدوحة، أثناء اجتماع لمناقشة المقترح الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترمب.