رويترز: نجاة وفد الحركة من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كما نقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن مصدر قيادي في "حماس" قوله، إن الوفد القيادي للحركة بقيادة خليل الحية "نجى من محاول الاغتيال الإسرائيلية".
وأضاف المصدر أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مقر اجتماع الوفد القيادي لحماس في الدوحة، أثناء اجتماع لمناقشة المقترح الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
