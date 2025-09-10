ولي العهد: ندعم قطر في أي إجراء تتخذه لحماية أمنها

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالاً هاتفياً بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث أكد ولي العهد خلال الاتصال وقوف المملكة التام مع دولة قطر وإدانتها للهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة، والذي يعد عملاً إجرامياً وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية. كما شدد ولي العهد بأن المملكة تضع كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر، وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها. وأدانت المملكة واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة، مؤكدةً تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرة من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية. وطالبت المملكة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداء الآثم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.



