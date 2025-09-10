ألغاز علمية خفيفة للأطفال لإثراء معلوماتهم في مادة العلوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 08:12 صباحاً - لا زال المربون والمعلمون يقدمون لنا النصائح كأمهات بضرورة تخصيص وقت الفراغ لكي يكون مفيداً ومثمراً للطفل وليس مجرد مضيعة للوقت، ولذلك فإعداد الأم لمجموعة من الألغاز مرة أسبوعياً بحيث تكون ضمن برنامج تقضية الوقت مع طفلها يكون برنامجاً رائعاً وهادفاً، ويجب أن تواظب عليه وتشجعه على ابتكاره وتجديده.

هناك أهمية كبيرة لمادة العلوم كمادة مقررة على المنهج الدراسي للطفل، ولكن لكي يتجاوز طفلك بعض صعوباتها فيجب أن تكون لديه معلومات علمية على شكل ألغاز، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بمعلم التربية الأساسية وسيم يوسف حيث جمع للأمهات هذه المجموعة من الألغاز العلمية الخفيفة للأطفال لإثراء معلوماتهم في مادة العلوم، وحيث يمكن للأم طرحها على طفلها في وقت فراغه في الآتي:

أهمية الألغاز العلمية للطفل في سن المدرسة

طفل يحب العلوم

اعلمي أنه من الضروري أن تقدمي لطفلك معلومات ترتبط بجسمه على الخصوص حين يدخل المدرسة لكي يكون لديه معلومات ثابتة وبسيطة في الوقت نفسه، فلا يوجد طفل لا يعرف أن القلب يتكون من أربعة أجزاء متصلة مثلاً.

لاحظي أن تعرفي طفلك إلى وظائف أعضاء جسمه وأهمية كل عضو بالترتيب وبالتدريج؛ يجعله يستشعر النعم التي وهبها له الخالق، والتي يتمتع بها، ويعرف الطفل بمفرده معنى أن يفقد الإنسان جزءاً من جسمه أو حين يمرض، وعليه أن يكون سعيداً وراضيا وممتناً لأنه بصحة جيدة وعافية، خاصة حين يرى بعض الأطفال من ذوي الهمم مثلاً.

توقعي أن يكون طفلك متفوقاً ونابغاً في المجالات العلمية، حين يصبح لديه وبالتدريج شغفٌ في التعرف إلى أجزاء جسم الإنسان مثلاً ووظيفة كل جزء، وأن الألغاز كوسيلة تعليمية سوف تكون جزءاً من تعليم الطفل أهمية العلوم وضرورة تعلمها والتي سوف توجّه مسار تعليمه بسهولة لاحقاً، وقد يصبح الطفل مستقبلاً عالماً ومكتشفاً؛ بناء على تعلقه بهذه العلوم واكتشاف خبايا جسم وأعضاء الإنسان والكائنات الحية المحيطة به الأخرى سواء التي يراها أو غير المرئية مثل البكتيريا والفيروسات.

توقعي أن يهتم طفلك بنظافة جسمه الشخصية، وأن يعتني بجسمه بشكل جيد؛ حين يكتشف أهمية ووظيفة كل أجزاء جسمه على حدة، وأنه سوف يكتشف أنه يمتلك الكثير من النعم والفضائل التي يجب أن يعتني ويحافظ عليها، وأن يعرف أن فقد أي جزء، أو إصابته بالتلف أو بالأمراض، يكون من الصعب استعادته وعلاجه، إضافة لما قد يسببه ذلك من ألم للطفل.

ألغاز مختلفة والإجابة عن أهم عضو في جسم الإنسان

قلب الإنسان



ما هو البيت الذي يتكون من أربع غرف وله بابان ولكن ليس به سكان؟

الجواب: القلب.

ما هو الشيء الذي يدق ولكنه ليس بجرس، ويدق ولكنه لا يفتح؟

الجواب: القلب.

ما هو الجزء الوحيد بالجسم الذي لا يصاب بالسرطان؟

الجواب: القلب.

ألغاز عن أعضاء جسم الإنسان

أين تقع قناة استاكيوس؟

الجواب : في الأذن الوسطى.

* لاحظي أن هذا اللغز هو فرصة لكي تحدثي الطفل عن طرق مختلفة وبسيطة للعناية بالأذن؛ لأن أذن الطفل جزء في جسمه ولكنه حساس جداً؛ ومن هذه الطرق عدم العبث بها باستمرار، أو وضع أجسام صغيرة كالأزرار بداخلها.

حبتان من الفاصوليا تشربان الماء باستمرار ولكنهما لا تنبتان وتظلان بالحجم نفسه؟

الجواب: الكليتان.

ألغاز عن الفيزياء

ما هو الشيء الذي لا يُرى بالعين المجردة لكنه يحيط بنا؟

الجواب: الهواء.

لماذا تسقط الأشياء عند إفلاتها؟

الجواب: بسبب الجاذبية الأرضية.

ما هو مركز الجاذبية؟

الجواب: الحرف ذ.

الغاز علمية منوعة

القطار الكهربائي



ما هو الشيء الذي يأكل كل شيء بنهم وجوع ولكنه لا يأكل نفسه؟

الجواب: المعدة.

أنا صلب كالصخرة، لكنني أذوب بمجرد أن تضعني في الماء الساخن، فما أنا؟

الجواب: مكعب الثلج.

أين يتجه دخان قطار كهربائي متجه نحو الشرق؟

الجواب: القطار الكهربائي ليس له دخان.

ما هو الشيء الذي نعطيه طعاماً فيحيا ونعطيه ماء فيموت؟

الجواب: النار.

ما هو العضو الذي يساعدنا على أن نرى ما حولنا ولكنه ليس نافذة ولا شرفة؟

الجواب: العين.

ألغاز علمية إجابتها عبارة عن أعداد

كم عدد العظام التي توجد في جسم الإنسان؟

الإجابة: 206 عظمات.

كم عدد العضلات التي توجد في جسم الإنسان؟

الإجابة: 600 عضلة.

كم عدد الحواس الأساسية التي يمتلكها الإنسان؟

الإجابة: خمس حواس.

كم يصبح عدد الأسنان عندما يصبح الإنسان بالغاً؟

الإجابة: 32 سنّاً.

كم عدد عظام جمجمة رأس الإنسان؟

الإجابة: 22 عظمة.

* لاحظي أن الألغاز التي تطرحينها على طفلك في وقت فراغه والتي تدور حول أجزاء جسم الإنسان؛ تشجع الطفل على الاهتمام بنظافته الشخصية، حيث إن صحة الطفل هي أساس صحة عقله مما يعني نجاحه، وتفوقه في المدرسة والحياة.

