تجربتي مع النوم بعد الولادة: كيف تنظمين وقتك مع المولود؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 08:12 صباحاً - قد تتفاجأين من كثرة عدد الساعات التي يقضيها طفلك الرضيع نائماً في الأيام الأولى بعد الولادة حيث تكون في المتوسط من 12 لـ 16 ساعة وقد تصل إلى 18 ساعة نوم يومياً، وهذا أمر طبيعي جداً حتى يبدأ الرضيع في التعوّد على البيئة الجديدة المحيطة به خلال أول شهر بعد الولادة.

ومن المعروف أن أي إنسان يمر بدورات نوم مختلفة، وبعد ولادة طفلك تصبح دورة نومه قصيرة تصل إلى 45 دقيقة، ومع مرور الوقت تبدأ دورة نوم طفلك في الزيادة لتنتقل من ساعة الى ساعتين، وهكذا إلى أن يصل طفلك عمر السنة.

إليك كيف تنظمين وقتك مع المولود؟ حسب تجارب الأمهات اللواتي ولدن حديثاً، يروينها على ألسنتهن.

لا شك أن الأسابيع التي تلي ولادة طفلك قد تبدو غريبة ومربكة. إليكِ بعض الطرق التي تُسهّل عليكِ التعامل مع مولود جديد، وتنظيم وقتك لتنالي قسطاً من الراحة والنوم.

قومي بطهي كميات كبيرة من الطعام أثناء الحمل

خزّني المُجمّد. كأمّ جديدة، ستُعجبكِ كفاءتكِ أثناء حملكِ وتحضيركِ كمياتٍ كبيرةٍ من طعامك بعد الولادة. قد تشعرين أن هذه المرحلة الغريبة من السبات ستستمر للأبد، لكنها لن تستمر، نعدك بذلك. في الواقع، ستستمر لفترة قصيرة جدًا، وسرعان ما ستعودين إلى العالم الحقيقي وستفتقدينه نوعًا ما .

احتفظي بالحفاضات وملابس التغيير في مكان قريب

نحن نتحدث عن ترك الحفاضات وملابس التغيير في كل غرفة يُحتمل أن يكون طفلك موجودًا فيها. ربما لم يكن الصعود السريع إلى الطابق العلوي لأخذ شيء ما صعبًا من قبل، لكنه سيبدو صعبًا الآن، مع بكاء طفل ورنين جرس الباب.

وبالتأكيد، دعي زائرتكِ تقوم بغسل الملابس أو بكويها. لستِ مضطرة لتركها تحتضن طفلكِ وتحضّري لها الشاي وأنتِ لا تزالين تشعرين بالإرهاق بعد الولادة.

ضعي أولوياتك في الاعتبار

دوّنيها واحتفظي بالقائمة في مكان يسهل عليك رؤيته. في الأسابيع القليلة الأولى، حاولي تقليل كل شيء إلى الحد الأدنى - عادةً ما يقتصر وقتك على رعاية طفلك الصغير. دعي شخصًا آخر يتولى الباقي.

قد تشعرين بالإرهاق من كل الأمور "العادية" التي لا تستطيعين إنجازها. بينما أنتِ غارقة في دوامة الرضاعة والتجشؤ وتغيير الحفاضات، دوّني قائمة بالأمور التي ستُنجزينها عندما تستقر الحياة. قد يُريحكِ هذا الأمر عند تركها جانبًا.

جربي حاملة الطفل

ضعي مولودك الجديد في حمالة أطفال مربوطة على صدرك. ستندهشين من كثرة الأعمال المنزلية التي يمكنك إنجازها بينما يستمتع طفلك بقربكِ.

تحدثي مع شريك حياتكِ أو أقاربكِ أو أصدقائكِ عن مشاعركِ. إذا كنتِ قلقة بشأن أي شيء، فاتصلي بالقابلة أو الزائرة الصحية أو طبيبكِ العام. لا يمكنك القيام بذلك وحدك، مهما كانت ظروفك، لذا تعلم طلب المساعدة.

استرخي وقت نوم طفلك

قد تبدو مقولة "النوم بينما ينام الطفل" الشائعة غير واقعية للأمهات اللواتي يشعرن بالإحباط لعدم قدرتهن على النوم رغم الإرهاق. إذا كنتِ كذلك، فعلى الأقل استرخي عندما ينام طفلكِ.

شغّلي برنامجكِ التلفزيوني المفضل، أو استرخي في حوض الاستحمام، أو استرخي في سريركِ مع كتاب. بهذه الطريقة، ستشعرين بجاهزية أكبر للتعامل مع المرحلة التالية عندما يستيقظ طفلكِ. استشيري طبيبتكِ أو طبيبكِ العام إذا كنتِ تعتقدين أنكِ قد تُصابين باكتئاب ما بعد الولادة.

لا تشعري أبدًا بأنكِ "تجلسين بلا عمل" عندما يكون لديكِ مولود جديد. قد يكون الشعور بالذنب عند الاسترخاء غريزيًا لدى الأشخاص الذين اعتادوا على تعدد المهام.

الآن هو الوقت الحاسم والضروري لتوطيد علاقتك بطفلك. لذا استمتعي بمراقبته، وشعوره وهو يمسك بإصبعك ويستلقي هناك ويداعب وجهه. لا تشعر بالذنب.

اهتمي بنفسك أكثر خلال النهار بتناول طعام صحي ومغذي وممارسة تمارين خفيفة كالمشي أو اليوغا. حاولي أن ترتاحي قدر الإمكان.

اعتني بنفسك وافعلي ما كنت تحبين فعله

إن الاهتمام الزائد بنفسكِ ليس ترفًا. بل في الواقع، سيفيد صحتكِ النفسية في وقتٍ قد يكون من السهل فيه تجاهل نفسكِ تمامًا، وهذا أيضًا مهمٌ للغاية لطفلكِ.

قد لا تكونين مستعدة للقيام بأي شيء يتطلب جهدًا كبيرًا في الوقت الحالي. مع ذلك، فإن القيام بالأشياء التي كنتِ تحبين القيام بها بمفردكِ قبل إنجاب طفلكِ يمكن أن يُحسّن صحتكِ بشكل كبير. احجزي موعدًا لتصفيف شعركِ، أو اذهبي للسباحة، أو تناولي غداءً خاليًا من المتاعب مع صديقتكِ.

تعرفي على الأمهات الأخريات

مع أن عدم ارتداء ملابسك أو مغادرة المنزل برفقة مولود جديد قد يكون مغريًا، إلا أن الخروج سيمنحك شعورًا أفضل بكثير. سيمنحك هذا فرصة رؤية بالغين آخرين لديهم أطفال صغار .

لا شيء يُصعّب الأسابيع والأشهر الأولى بعد الولادة من الشعور بالوحدة. لذا، إن كان لديكِ شريك، فاعتمدي عليه دائمًا للمساعدة والدعم. استمرّي في الحديث مع بعضكما البعض عن مشاعركما. سيساعدكما هذا التواصل على فهم بعضكما البعض بشكل أفضل ومعرفة احتياجاتكما في تلك الأيام الأولى .

أو استعيني بأصدقائك وعائلتك الطيبين للحصول على الدعم والمساعدة. ابحثي عن أصدقاء آباء أيضًا، يُمكنك مُشاركتهم جميع لحظات الأبوة والأمومة.

مشاكل شائعة تواجه الأمهات الجدد بعد الولادة

احصلي على بعض النوم

لا شك أن صعوبة النوم هي أبرز ما يواجهه المولود الجديد. قد يكون النوم المتقطع مع الرضاعة الليلية في الأسابيع الأولى أمرًا صعبًا. لدينا هنا العديد من النصائح لمساعدتكِ على التعامل مع الرضاعة الليلية .

يمكنكِ أيضًا تجربة النوم مع طفلكِ في السرير لجزء من الليل أو خلال النهار. يجد بعض الآباء أن هذا يساعدهم على الحصول على قسط أكبر من النوم.

أول 40 يوماً بعد الولادة: ما الذي تحتاجينه فعلاً؟

تجارب الأمهات في تنظيم وقتهن مع المولود

تجربة الأمومة تجربة ليست سهلة، فهناك العديد من الأمور التي يحتاجها طفلك والتي تساعده لكي يتمتع بحياة هادئة ومستقرة وتتطور مهاراته وقدراته العقلية. ويعد نوم طفلك بشكل هادىء ومستقر أبرز ما يثير قلقك واهتمامك طول الوقت خصوصاً بعد الولادة وحتى ثلاثة أشهر، حيث يعاني أغلب الأطفال في هذه الفترة من البكاء المتكرر أثناء النوم. إليك بعض التجارب مع النوم بعد الولادة: وكيف تنظمين وقتك مع المولود؟

زوجي يُنجز ما يلزم من أعمال في المنزل لأنام

أقول أولاً لا داعي للقلق من كثرة مرات استيقاظ طفلك أثناء النوم خلال الليل، فقد يمر طفلك بما يقرب من 15 مرة يستيقظ فيها أثناء نومه، والتي يحتاج فيها إلى مساعدتك لتهدئته واستعادة النوم. وبصراحة، إذا كنتِ تُرضعين طفلكِ رضاعة طبيعية ولديكِ تواصل جيد وشريك داعم، فقد يكون من المفيد لكِ أن تنساقي مع الوضع. كنتُ أُرضع طفلي رضاعة طبيعية في معظم الأحيان بسبب ثديي وصعوبة الرضاعة، كان زوجي يُنجز ما يلزم من أعمال في المنزل، إذا احتجتُ إلى استراحة أو استحمام، كان يأخذ الطفل. إذا احتجتُ إلى النوم، كنتُ أوقظه بين الرضعات، أو كنا نتناقش قبل النوم حول موعد إيقاظه بناءً على وقت ذهابه إلى العمل أو مدى إرهاقي، وإذا كنتُ أُرضعه، فهو يقوم بالأعمال المنزلية أو يُحضر لي الأشياء. بعد العمل، نقرر من يُشرف على رعاية الطفل ومن يطبخ/ينظف تلك الليلة.

لذا فإن التحولات رائعة إذا كنت بحاجة إليها ولكن لا تخافي من القيام بما هو مطلوب فقط وأن تكونا صادقين ومهذبين مع بعضكما البعض بشأن مشاعركما الحالية.

ظروفك العائلية تحدد وقت نومك!

نعم، يعتمد ذلك على ما إذا كنتِ ترضعين طفلكِ رضاعة طبيعية أم لا، ومدى تكيف طفلكِ مع سريره (إن تكيف أصلًا)، ومدى قدرتكِ على أخذ قيلولة خلال النهار. أيضًا، إذا احتجتِ إلى عملية قيصرية، فقد تحتاجين إلى دعم إضافي!

وبالنسبة لي فقد أجريت عملية ولادة قيصرية ورضاعة طبيعية خالصة، لذلك خلال أول أسبوع ونصف كان زوجي يستيقظ معي في كل رضعة ويغير حفاضتها قبل أن يعود إلى السرير أثناء إرضاعها. كان يأخذها خلال النهار حتى أتمكن من أخذ قيلولة. ثم عاد إلى العمل بدوام كامل بعد حوالي أسبوعين، وكانت تنام بشكل أفضل في سريرها، لذلك بدأت في إرضاعها بنفسي وكان يأخذها بعد رضعة الساعة 8 صباحًا عندما تكون أكثر يقظة حتى أتمكن من الحصول على قيلولة كاملة (كان يذهب إلى العمل متأخرًا). استغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود إلى وزن الولادة، ولكن بمجرد أن فعلت ذلك، تمكنت من البقاء لفترة أطول في الليل دون إرضاع، وهو أمر رائع. لا أعتقد أننا كنا لنتمكن من معرفة ما يناسبنا قبل ولادة طفلتنا ومعرفة احتياجاتها من الرضاعة وروتيننا الطبيعي كعائلة!

استعيني بفرد من العائلة

لم نكن نشعر بالراحة أبدًا حتى بدأنا بمشاركة نوبات العمل الليلية. ينام أحدنا من الثامنة مساءً حتى الثانية صباحًا، ثم نتبادل الأدوار وينام الآخر من الثانية صباحًا حتى الثامنة صباحًا. الليالي تُشعرك بالوحدة، وتفتقدين مشاركة السرير مع شريك حياتك. ابحثي عن بعض البرامج الجيدة لمشاهدتها بشغف لتساعدكِ على البقاء مستيقظةً. نقاط إضافية إذا كان لديكِ فرد من العائلة يمكنه الحضور من حين لآخر والعمل في نوبات عمل من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، ويسمح لكما بأخذ قيلولة معًا. إذا كنتِ تُرضعين طفلكِ رضاعة طبيعية، فستحتاجين إلى الاستيقاظ كل أربع ساعات لإرضاعه أو شفط الحليب في البداية، لمعلوماتكِ. هذا أمرٌ مزعج، ولكن يُقال إنه طالما حصلتِ على فترة استراحة مدتها أربع ساعات، ستتمكنين من التعايش مع صحتكِ النفسية سليمة إلى حد ما.

زوجي لا ينام

كان زوجي في المنزل في الأسبوع الأول من ولادة طفلتي، أنا أرضعها رضاعة طبيعية، كنت أستيقظ في أي وقت تحتاج فيه للرضاعة، وعادةً قبل النوم (من السابعة أو الثامنة إلى العاشرة مساءً) كان يقضي وقته معها بينما أغفو، وينطبق الأمر نفسه في الصباح الباكر لبضع ساعات (من الخامسة إلى الثامنة صباحًا تقريبًا). كان يهتم أيضًا بأمور المنزل خلال ذلك الأسبوع، ويأخذها معه عند الحاجة لأتمكن من أخذ قيلولة جيدة.

يعمل ١٢ ساعة يوميًا، بدءًا من الساعة ٥:٣٠. ، ولديّ فرصٌ لأخذ قيلولة خلال النهار إذا لزم الأمر، أما هو فلا. ومع ذلك، عندما يعود من العمل، يقضي وقتًا معها، ويمكنني إما أن أحظى بقيلولة أفضل، أو أنجز بعض الأعمال المنزلية. سأقول إنها تنام وتأكل جيدًا. ربما كانت الأمور ستكون مختلفة لو لم تكن كذلك.

