السعودية تدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر وتؤكد وقوفها الكامل

بيروت - نادين الأحمد - أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأشقاء في الدوحة، مع وضع جميع إمكاناتها لدعم الإجراءات التي تتخذها قطر لحماية أمنها وسيادتها. وشددت المملكة على خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية، محذرة من العواقب الوخيمة لهذه الأفعال التي تخالف مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية.

ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الاعتداء بشكل عاجل، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية، مع التأكيد على أهمية التضامن العربي والدولي في مواجهة هذه الأعمال العدوانية.

وأكدت الرياض أن موقفها الثابت مع قطر يعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون المستمر بين البلدين الشقيقين، ورغبتها في تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر التنسيق المشترك مع الدول العربية والدولية.