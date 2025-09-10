بكاء الطفل أثناء التبرز... إليك الأسباب وكيفية التعامل معه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 08:12 صباحاً - يعد البكاء هو وسيلة الطفل الأساسية للتعبير عن الانزعاج أو الجوع أو التعب أو حتى الألم، ويعد من أكثر اللحظات التي تُقلق الوالدين بكاء الطفل أثناء التبرز خوفاً من أن يكون علامة على إصابته بمرضٍ ما، لكنه عادةً ما يكون الأمر طبيعياً ويجب ألا يثير القلق، ولكن في حالة استمراره، يجب مراجعة الطبيب فقد يُشير ذلك إلى حالات صحية تتراوح ما بين البسيطة والخطيرة، إليك وفقاً لموقع "raisingchildren" أسباب بكاء الطفل أثناء التبرز وكيفية علاجه.

عسر التغوط عند الأطفال

عسر التغوط حالة شائعة لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر-الصورة من موقع Freepik

عسر التغوط حالة شائعة لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، فقد يبكون لمدة تتراوح بين 10 إلى 30 دقيقة قبل إخراج البراز، وفي النهاية قد يحدث هذا لأن الطفل يجد صعوبة في منع زيادة الضغط في البطن عن طريق استرخاء عضلات قاع الحوض.

على الرغم من أن الطفل قد يبدو وكأنه يجهد نفسه كما لو كان يعاني من الألم، إلا أن هذه الحالة تعد ليست خطيرة، وعادة ما تختفي من تلقاء نفسها مع نمو الطفل.

الإصابة بالإمساك

قد يظهر على الأطفال الذين يعانون من الإمساك أعراض مثل الإجهاد والبكاء والألم أثناء التبرز، وذلك لأن البراز الصلب والجاف قد يُسبب لهم انزعاجاً.

يمكن أن يصاب الأطفال بالإمساك لعدة عوامل مختلفة، بما في ذلك التغيرات في النظام الغذائي أو الجفاف.

لذلك، يمكن أن تتسبب هذه الحالة أيضاً في صعوبة التبرز عند الأطفال الذين يبلغون من العمر 6 أشهر عندما يبدأون مرحلة بدء تناول الأطعمة الصلبة، (وهي الأغذية التكميلية لحليب الأم).

الغازات أو المغص

يمكن أن يؤدي المغص إلى بكاء الأطفال دون سبب واضح، بما في ذلك أثناء أو بعد حركة الأمعاء، وعلى الرغم من أن السبب الدقيق غير معروف، إلا أنه يُعتقد أن المغص قد يتسبب في إنتاج جسم الطفل لكمية أكبر من الغازات، وقد يُسبب تراكم الغازات في معدة الطفل انزعاجاً وانتفاخاً وبكاءً، كما قد يعبس الطفل، ويرفع ساقيه إلى صدره، أو يتلوى.

الانغلاف

انسداد الأمعاء يسبب آلام البطن-الصورة من موقع AdobeStock

يحدث الانغلاف عندما يدفع جزء من الأمعاء إلى جزء آخر من الأمعاء، مما يسبب انسداداً وتشمل الأعراض آلام البطن التي تأتي وتذهب، والقيء، والبراز الدموي، وسحب الطفل ركبتيه إلى صدره أثناء البكاء وهذه حالة خطيرة وتتطلب عناية طبية فورية.

الشق الشرجي

الشق الشرجي هو تمزق صغير في الجلد حول فتحة الشرج، ويصاب به الطفل بسبب الإمساك أو البراز الصلب، وقد يسبب الألم أثناء عملية التبرز في جعل الطفل يبكي، وتعتبر الشقوق الشرجية سبباً شائعاً لحركات الأمعاء المؤلمة عند الأطفال.

حساسية الطعام

قد يكون بعض الأطفال مصابين بالحساسية تجاه بعض المكونات الموجودة في الحليب الصناعي، أو حليب الأم أو الأطعمة الصلبة، وقد يؤدي هذا إلى حدوث انزعاج في الجهاز الهضمي، وتحفيز البكاء أثناء حركة الأمعاء، ويمكن أن تؤدي هذه الحساسية أيضاً إلى إثارة التهاب الجهاز الهضمي؛ مما يسبب أعراضاً مثل البراز الدموي والإسهال والانتفاخ والمغص والألم أثناء حركات الأمعاء.

التهابات الجهاز الهضمي

يمكن أن تسبب العدوى الفيروسية أو البكتيرية في الجهاز الهضمي آلاماً في البطن وإسهالاً وقيئاً وحمى ودماً في براز الطفل، ويمكن أن تسبب هذه الأعراض عدم الراحة أثناء حركة الأمعاء، مما قد يدفع الطفل إلى البكاء.

كيفية التعامل مع بكاء الطفل أثناء التبرز

التعامل مع الطفل الذي يبكي أثناء التبرز يعتمد على السبب الأساسي، وفي المقابل يمكن إجراء بعض العلاجات، والتي تشمل ما يلي:

التدليك والحركة اللطيفة ، تدليك بطن طفلكِ برفق أو تحريك ساقيه كما لو كان يركب دراجة هوائية، قد يُساعد على تحفيز حركة الأمعاء وتقليل الانزعاج.

، تدليك بطن طفلكِ برفق أو تحريك ساقيه كما لو كان يركب دراجة هوائية، قد يُساعد على تحفيز حركة الأمعاء وتقليل الانزعاج. الحمام الدافئ ، يساعد الحمام الدافئ على استرخاء عضلات طفلك، مما يُسهّل حركة الأمعاء ويمنع البكاء.

، يساعد الحمام الدافئ على استرخاء عضلات طفلك، مما يُسهّل حركة الأمعاء ويمنع البكاء. تعديل نظامك الغذائي ، بالنسبة للأطفال الذين يتناولون الأطعمة الصلبة، أضيفي فواكه وخضروات غنية بالألياف لتليين البراز، بالنسبة للأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية، قد تحتاج الأمهات إلى الحد من تناول منتجات الألبان أو الأطعمة الأخرى التي يُشتبه في أنها تسبب ردود فعل تحسسية.

، بالنسبة للأطفال الذين يتناولون الأطعمة الصلبة، أضيفي فواكه وخضروات غنية بالألياف لتليين البراز، بالنسبة للأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية، قد تحتاج الأمهات إلى الحد من تناول منتجات الألبان أو الأطعمة الأخرى التي يُشتبه في أنها تسبب ردود فعل تحسسية. راقبي تواتر حركة البراز والتبرز، لاحظي ما إذا كان طفلك يعاني من الإمساك (براز صلب وحركات أمعاء غير منتظمة)، أو عسر التبرز (براز صلب مع إجهاد ولكنه لين).

إذا ظهرت على طفلك علامات أخرى مثل براز دموي، أو حمى، أو قيء، أو إذا استمر البكاء، فيجب عليك استشارة طبيب الأطفال لمزيد من الفحص والعلاج.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.