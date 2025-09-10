الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بأشد العبارات، الاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، مؤكداً أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، واعتداءً خطيراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب سموه عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما شدد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذّراً من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية من شأنه أن يقوِّض الأمن الإقليمي، ويجرّ المنطقة إلى مسارات خطيرة، ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.

ودعا سموه المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل، ووقف هذه الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية، مؤكداً أن استمرار هذا النهج العدواني، يعكس سلوكاً متهوراً، سيدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والتصعيد، ويقوِّض فرص تحقيق الأمن والاستقرار.

وحذّر سموه من أن التمادي في مثل هذه الهجمات المتهورة، في ظل غياب موقف دولي رادع وحاسم، ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويكرِّس واقعاً لا يمكن السكوت عنه أو قبوله.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة، وصادق تعازيها في استشهاد أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الغاشم. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد وذويه، وإلى دولة قطر، قيادةً وحكومةً وشعباً، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين من العناصر الأمنية، ومجددةً تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

كما أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة على حسابه على منصة «إكس»، أن أمن دول الخليج العربي لا يتجزأ، ونقف قلباً وقالباً مع دولة قطر الشقيقة، مدينين الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدفها، ومؤكدين تضامننا الكامل معها في مواجهة هذا الاعتداء.

وختم معاليه بالقول: «حفظ الله قطر قيادةً وشعباً، وحفظ دول الخليج العربي».

تهديد خطير

أعلنت دولة قطر، أمس، أن هجوماً إجرامياً شنته إسرائيل، استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس» في العاصمة الدوحة.

وأوضح بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته، وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة، مؤكداً أن هذا الاعتداء الإجرامي، يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين كافة والأعراف الدولية، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر.