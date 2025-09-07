محمد بن سلمان يحذر إسرائيل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، إن ضم إسرائيل للضفة الغربية سينهي أي فرصة للتطبيع، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان نيوز).

وجاءت تصريحات ولي العهد السعودي خلال لقاء مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في الرياض مؤخراً، بحسب التقرير.

وكان الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات قد أصدر تحذيرا مماثلا في وقت سابق، مشيرا إلى أن أي ضم سيكون بمثابة "علم أحمر" قد يؤدي إلى خروج الإمارات من اتفاقيات إبراهيم.

واتفق الزعيمان في الرياض على أنه إذا مضت إسرائيل قدماً بضم الضفة الغربية، فإن الانسحاب من اتفاقيات إبراهيم سيكون احتمالاً حقيقياً وفقا للصحيفة.

وأضاف المصدر أن الضم سيقضي أيضًا على فرص التطبيع بين إسرائيل والسعودية. وأشار إلى أن إسرائيل، باتخاذها هذه الخطوات، تخدم مصالح إيران وحماس، اللتين تهدفان إلى عرقلة العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

وأوضح التقرير أيضا أن الهدف النهائي للمملكة العربية السعودية يبدو أنه الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتوصل إلى حل الدولتين.

وقد تم توقيع اتفاقيات إبراهيم، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات في عام 2020، على أساس أن إسرائيل ستتخلى عن تطبيق السيادة في الضفة الغربية مقابل تطبيع العلاقات.

كما أن البحرين والمغرب والسودان من الدول الموقعة على الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الولاية الأولى لإدارة لدونالد ترامب.