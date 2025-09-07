مقتل 7 جنود بانفجار عبوة ناسفة في الكاميرون

ابوظبي - سيف اليزيد - ياوندي (وكالات)

أعلن تنظيم انفصالي مسؤوليته عن هجوم بعبوة ناسفة على جانب الطريق أسفر عن مقتل 7 جنود في جنوب غربى الكاميرون. ووقع الهجوم بالقرب من بلدة ماليندي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأعلنت جماعة «محاربو وحدة فاكو»، وهي جماعة انفصالية ناطقة بالإنجليزية، مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكرت وكالة أنباء الكاميرون أن 7 جنود لقوا حتفهم. وكانت القوات الحكومية تقوم بدوريات في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة بحثاً عن عبوات ناسفة بدائية الصنع، بحسب الوكالة.

ولم يصدر الجيش الكاميروني تعليقاً رسمياً على الهجوم.

وتشهد المناطق الغربية من الكاميرون نزاعاً مسلحاً منذ أن أطلق انفصاليون ناطقون بالإنجليزية تمرداً عام 2017 بهدف الانفصال عن الأغلبية الناطقة بالفرنسية، وإنشاء دولة مستقلة ناطقة بالإنجليزية في غرب البلاد.

وتعود جذور التوترات إلى احتجاجات سلمية نظمها محامون ومعلمون، لكنها تحولت إلى صراع دموي قبل نحو عقد من الزمن بعد حملة قمع شنتها الحكومة.