شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات وزارة الاتصالات.. مسيرة تحول رقمى وتنمية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية وتحولاً جذريًا، حيث لم يعد هذا القطاع مقتصرًا على تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات، بل أصبح من أهم المحركات الداعمة للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، وذلك بفضل رؤية استراتيجية شاملة وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء "مصر الرقمية".

تعكس إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة إرادة سياسية واضحة، ورؤية استراتيجية طموحة تسعى لتحويل مصر إلى مجتمع رقمى متكامل، قادر على المنافسة العالمية، وداعم للتنمية الاقتصادية، وجاذب للاستثمار، ومحفز للابتكار وريادة الأعمال.

نمو قياسى ومؤشرات عالمية مشرفة

حقق القطاع أعلى معدلات نمو فى الدولة للعام السابع على التوالى بنسبة تتراوح بين 14-16%، وبلغت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 6%، كما شهدت الصادرات الرقمية نموًا بأكثر من 4 أضعاف لتصل إلى 6.9 مليار دولار فى 2024، وجاءت مصر ضمن أفضل 3 دول عالميًا فى تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود، واحتلت الصدارة الإفريقية فى سرعة الإنترنت.



التحول الرقمى: خدمات أسرع وأكثر كفاءة

أطلقت الوزارة منصة "مصر الرقمية" التى تقدم أكثر من 200 خدمة حكومية رقمية، مدعومة بـ15 تطبيقًا على الهواتف الذكية، لتيسير حياة المواطنين، كما تم ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ضمن مشروع البنية المعلوماتية، وتنفيذ مشروعات رقمية متعددة مثل كارت الفلاح الذكى، ومنظومة التقاضى الإلكترونى، والرقم القومى للعقارات.

تمكين الذكاء الاصطناعى والتحول التكنولوجى

بدأت الوزارة منذ 2019 فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، وتم إطلاق عدد من التطبيقات الابتكارية فى مجالات الصحة والزراعة والتعرف الصوتى، وتم تأسيس مركز الابتكار التطبيقى، وإطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول.

تنمية صناعة التعهيد

تضاعف عدد شركات التعهيد بنسبة 180% لتصل إلى 186 شركة، وبلغ عدد العاملين بالقطاع 150 ألفًا، وذلك في إطار استراتيجية "مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد 2022-2026"، كما تم منح التراخيص لأول مرة لمراكز الاتصال وتنظيم هذا القطاع الحيوى.

توطين صناعة الإلكترونيات

استطاعت الوزارة جذب 9 شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة بنسبة تصنيع محلى تجاوزت 40%، وتشغيل 3 مصانع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية، فضلًا عن تضاعف عدد شركات تصميم الإلكترونيات إلى أكثر من 80 شركة.

دعم الابتكار وريادة الأعمال

أنشأت الوزارة 24 مركزًا من مراكز "إبداع مصر الرقمية" بالمحافظات، لدعم الشركات الناشئة، وتوفير حاضنات الأعمال والتدريب، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية مثل Plug and Play و500 Global. كما تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات التكنولوجية الناشئة فى المنطقة.

بناء القدرات البشرية

تم تدريب أكثر من 500 ألف متدرب بميزانية وصلت إلى 2 مليار جنيه. كما أُنشئت جامعة مصر للمعلوماتية كأول جامعة متخصصة فى أفريقيا، وتم افتتاح 19 مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، وإطلاق سلسلة من المبادرات التدريبية مثل "رواد مصر الرقمية"، و"بُناة مصر الرقمية"، و"مهارة تك"، وغيرها.

تطوير خدمات الاتصالات والبنية التحتية

شهدت مصر تحسنًا كبيرًا فى جودة الإنترنت وخدمات المحمول. تم إطلاق خدمات الجيل الرابع والخامس، وبلغ عدد أبراج المحمول 37 ألفًا. كما تم ربط أكثر من 20 ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية، وتوفير إنترنت فائق السرعة لأكثر من 2500 مدرسة ثانوية.

تعزيز الأمن السيبرانى

حققت مصر المركز الأول أفريقيًا فى مؤشر الأمن السيبرانى ضمن 12 دولة فقط حصلت على الدرجة الكاملة. وتم إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى، بالإضافة إلى مبادرات تأهيل الشباب فى هذا المجال الحيوى.

البريد المصرى: تطوير شامل وخدمات ذكية

تم تطوير 4055 مكتب بريد من أصل أكثر من 4700، وإنشاء مكاتب بريد متنقلة، وماكينات صراف آلى وصلت إلى 3000. كما أُطلقت خدمات "وصلها إكسبريس"، و"بريدى"، وتم افتتاح متحف البريد المصرى بحلّة حديثة.

مشروعات "حياة كريمة"

شاركت الوزارة فى مبادرة "حياة كريمة" بتطوير خدمات الإنترنت وربط القرى بكابلات الألياف الضوئية، وإنشاء وتحديث 1644 مكتب بريد، وتثقيف أكثر من 160 ألف مواطن رقميًا، وتأهيل أكثر من 11 ألف موظف حكومى.

بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة

أصدرت الوزارة قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية، كما أطلقت سياسة "الحوسبة السحابية أولاً"، وخفضت الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد لتيسير إنشاء الشركات الناشئة.