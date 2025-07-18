الاقتصاد

ننشر سعر اليورو اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 بالبنك المركزى المصرى

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ننشر سعر اليورو اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 بالبنك المركزى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 أمام الجنيه، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.18 جنيه للشراء، و57.34 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك 57.14 جنيه للشراء، و57.59 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك الرئيسية كالتالى:
  سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.18 جنيه للشراء

57.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
 

57.14 جنيه للشراء.
57.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.12 جنيه للشراء.
57.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.13 جنيه للشراء.

57.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.15 جنيه للشراء.

57.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
 

57.18 جنيه للشراء.
57.63 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك البركة
57.14 جنيه للشراء.

57.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس
57.19 جنيه للشراء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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