الاقتصاد

أرباح «أرماح» تقفز إلى 27.5 مليون ريال في النصف الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أرباح «أرماح» تقفز إلى 27.5 مليون ريال في النصف الأول من 2025

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أرماح في النصف الأول من 2025 بنسبة 198.9% إلى 27.5 مليون ريال، مقابل 9.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على "تداول "، كانت الزيادة نتيجة إلى: نمو قوي في الإيرادات وتحسّن في كفاءة الهوامش.
وتضمنت الأسباب: تحقيق أرباح غير متكررة بمبلغ 9.5 مليون ريال ناتجة عن إعادة تأجير أرض مستأجرة لمطور بهدف إنشاء ناديين رياضيين، على أن تقوم الشركة بإعادة استئجار المرافق عند الانتهاء من الإنشاء.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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