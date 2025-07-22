الاقتصاد

أرباح «كومل» ترتفع إلى 11.8 مليون ريال في النصف الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أرباح «كومل» ترتفع إلى 11.8 مليون ريال في النصف الأول من 2025

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة كومل في النصف الأول من 2025 بنسبة 7.6% إلى 11.8 مليون ريال، مقابل 11 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود ارتفاع صافي الربح إلى تحسن نتائج العمليات التشغيلية، مدفوعاً بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
1. زيادة الكميات المباعة نتيجة الأداء القوي للمستحضرات القائمة وارتفاع الطلب في الأسواق المستهدفة.
2. إضافة بنود ومنتجات جديدة إلى قائمة منتجات الشركة، مما ساهم في زيادة الإيرادات.
وبحسب بيان الشركة، تعكس هذه النتائج نجاح توجهات الشركة في تحقيق نمو متوازن يجمع بين التوسع والإدارة الرشيدة للتكاليف.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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