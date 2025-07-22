شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في شهر بدعم من ضعف الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، فيما يتطلع المستثمرون إلى إحراز تقدم في محادثات الرسوم الجمركية قبل الموعد النهائي لدخولها حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

ووصل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3,389.98 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش، قبل أن يصل إلى أعلى مستوى له منذ 17 يونيو في وقت سابق من الجلسة. استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 3,402.90 دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 38.71 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1442.55 دولار، بينما تراجع البلاديوم 1.3% إلى 1250.19 دولار.

في المقابل، حام مؤشر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، فيما ووصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع.