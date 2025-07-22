شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «ساسكو» تقفز إلى 29.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 131% إلى 29.7 مليون ريال، مقابل 12.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات مما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح.
وتضمنت الأسباب:ارتفاع الإيرادات الأخرى وإيرادات التمويل والتغير بالقيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة وتوزيعات الأرباح من الاستثمارات وانخفاض المصاريف العمومية ومخصص الخسائر الائتمانية ومصروف الزكاة وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف التسويق وتكاليف التمويل.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع المبيعات مما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح.
وشملت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى، إيرادات التمويل، توزيعات الأرباح من الاستثمارات والتغير بالقيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة وانخفاض مصروف الزكاة وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية ومصاريف البيع والتسويق ومخصص الخسائر الائتمانية وتكاليف التمويل.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى وتوزيعات الأرباح من الاستثمارات والتغير بالقيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.
وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف العمومية ومخصص الخسائر الائتمانية ومصروف الزكاة وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات، مصاريف التسويق وتكاليف التمويل وانخفاض إيرادات التمويل.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات مما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح.
وتضمنت الأسباب:ارتفاع الإيرادات الأخرى وإيرادات التمويل والتغير بالقيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة وتوزيعات الأرباح من الاستثمارات وانخفاض المصاريف العمومية ومخصص الخسائر الائتمانية ومصروف الزكاة وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف التسويق وتكاليف التمويل.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع المبيعات مما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح.
وشملت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى، إيرادات التمويل، توزيعات الأرباح من الاستثمارات والتغير بالقيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة وانخفاض مصروف الزكاة وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية ومصاريف البيع والتسويق ومخصص الخسائر الائتمانية وتكاليف التمويل.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى وتوزيعات الأرباح من الاستثمارات والتغير بالقيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.
وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف العمومية ومخصص الخسائر الائتمانية ومصروف الزكاة وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات، مصاريف التسويق وتكاليف التمويل وانخفاض إيرادات التمويل.