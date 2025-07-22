شكرا لقرائتكم خبر عن «الناقول»: تسجيل شركة تابعة كمورد لـ«أرامكو السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول أن شركتها التابعة (شركة سدان للصناعة) قد أكملت إجراءات التسجيل كمورد لدى شركة أرامكو السعودية وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات التسجيل اللازمة وفق الأنظمة المعتمدة لديهم.

وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يُعد هذا التسجيل خطوة ضمن جهود الشركة التابعة لتعزيز تواجدها ضمن قائمة الموردين المعتمدين، بما يسهم في دعم فرصها المستقبلية في السوق المحلية، انسجامًا مع أهداف الشركة في تنمية أعمالها وتوسيع قاعدة عملائها.

وأوضحت الشركة أن هذا التسجيل لا يعني التزاما أو ضمانا بالحصول على أي عقود أو أعمال مستقبلية مع شركة أرامكو السعودية.