شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية.. التفاصيل هنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 22 يوليو 2025، انخفاضا طفيفا في الأسواق السعودية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى: 357 ريالا، مقابل 258.5 ريال، أمس. سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الثلاثاء، 407.75 ريال، مقابل 409.75 جنيه في تعاملات أمس. سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الثلاثاء، 374 ريالا، مقابل 375.5 ريال، عند إغلاق أمس. سعر جرام الذهب عيار 18 انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى: 306 ريالات، مقابل 307.25 ريال، أمس الإثنين. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، اليوم الثلاثاء، 238 ريالا. سعر جرام الذهب عيار 12 بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية، اليوم الثلاثاء، 204 ريالات. أسعار الذهب في السعودية سجل سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية، 12686.25 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2855 ريالا.

