شكرا لقرائتكم خبر عن «أسواق العثيم»: التعاملات مع «معين» تمثل 1% من إيرادات الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم "أسواق العثيم" أن التعامل القائم والمستمر مع شركة معين للموارد البشرية (شركة تابعة/طرف ذو علاقة) قد بلغ إجمالي قيمته بنسبة 1% من إجمالي إيرادات الشركة، وذلك وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يتمثل هذا التعامل في عقد تقديم خدمات عمّالية من شركة مُعين للموارد البشرية، ومدته سنتان ويتجدد بشكل تلقائي بنفس المدة وقيمته متغيرة ويتم احتسابها في نهاية كل سنة بناءً على حاجة الشركة.
ونوهت بأن التعامل ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، ووفقاً للشروط التجارية المتعارف عليها.
وأفادت بأن ذلك بناءً على المادة (65) الفقرة (11) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يتمثل هذا التعامل في عقد تقديم خدمات عمّالية من شركة مُعين للموارد البشرية، ومدته سنتان ويتجدد بشكل تلقائي بنفس المدة وقيمته متغيرة ويتم احتسابها في نهاية كل سنة بناءً على حاجة الشركة.
ونوهت بأن التعامل ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، ووفقاً للشروط التجارية المتعارف عليها.
وأفادت بأن ذلك بناءً على المادة (65) الفقرة (11) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.