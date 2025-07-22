شكرا لقرائتكم خبر عن «رؤية المستقبل» تحصل على اعتماد كلية الجراحيين الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة رؤية المستقبل للتدريب الصحي على اعتماد كلية الجراحيين الأمريكية (ACS) والتي تعد من اهم وابرز الجهات العالمية في تطوير معايير الجودة والتميز في التعليم الأكاديمي والجراحي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يأتي هذا الاعتماد تأكيداً على جهودنا المستمرة في تقديم برامج تدريبية متخصصة وفعالة تُطابق اعلى المعايير الدولية في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي.