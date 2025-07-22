شكرا لقرائتكم خبر عن «نبع الصحة» تبرم مذكرة تفاهم مع «ستراتافاي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة نبع الصحة مذكرة تفاهم مع شركة طبقات الجوفية للاستشارات الجيوفيزيائية "ستراتافاي"بهدف ترشيد استهلاك الموارد والطاقة وتقليل الأثر البيئي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية تأتي في إطار التزام الشركة بتعزيز الاستدامة في منشآتها الصحية.
وتتضمن هذه الشراكة: تطبيق حلول مبتكرة لرفع كفاءة استهلاك الموارد والطاقة، وتقليل الأثر البيئي للعمليات التشغيلية، ودعم التحول نحو منشآت صحية مستدامة وصديقة للبيئة.
ونوهت بالتزامها المستمر في تقديم رعاية صحية عالية الجودة في بيئة آمنة ومستدامة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مشيرة إلى أن مدة المذكرة سنة واحدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية تأتي في إطار التزام الشركة بتعزيز الاستدامة في منشآتها الصحية.
وتتضمن هذه الشراكة: تطبيق حلول مبتكرة لرفع كفاءة استهلاك الموارد والطاقة، وتقليل الأثر البيئي للعمليات التشغيلية، ودعم التحول نحو منشآت صحية مستدامة وصديقة للبيئة.
ونوهت بالتزامها المستمر في تقديم رعاية صحية عالية الجودة في بيئة آمنة ومستدامة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مشيرة إلى أن مدة المذكرة سنة واحدة.