شكرا لقرائتكم خبر عن «موبي للصناعة»: 5 تعديلات على تقرير مجلس الإدارة لعام 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة موبي للصناعة إعادة نشر تقرير مجلس الإدارة لعام 2024م مشتملاً على جميع المعلومات المطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية ذات العلاقة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها أعدت التقرير وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية استيفاءً لمتطلبات الانتقال إلى السوق الرئيسية.
ونوهت بتعديل بعض البنود في التقرير بما يتوافق مع المادتين87 -90 من لائحة الحوكمة كالتالي:.
- استكمال بيانات أعضاء المجلس واللجان والادارة التنفيذية الناقصة صفحة (33).
- تعديل جدول المكافآت الخاص بأعضاء مجلس الإدارة بإضافة بدل حضور جلسات أعضاء اللجان صفحة (41).
- تعديل جدول المكافآت الخاص بأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل مفصل لكل عضو صفحة (42).
- تعديل جدول تعاملات اطراف ذي علاقة بإضافة عمودين للشروط والمدة (46).
- تعديل جدول بيانات المدفوعات النظامية باستكمال التوضيحات في البنود صفحة (50).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها أعدت التقرير وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية استيفاءً لمتطلبات الانتقال إلى السوق الرئيسية.
ونوهت بتعديل بعض البنود في التقرير بما يتوافق مع المادتين87 -90 من لائحة الحوكمة كالتالي:.
- استكمال بيانات أعضاء المجلس واللجان والادارة التنفيذية الناقصة صفحة (33).
- تعديل جدول المكافآت الخاص بأعضاء مجلس الإدارة بإضافة بدل حضور جلسات أعضاء اللجان صفحة (41).
- تعديل جدول المكافآت الخاص بأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل مفصل لكل عضو صفحة (42).
- تعديل جدول تعاملات اطراف ذي علاقة بإضافة عمودين للشروط والمدة (46).
- تعديل جدول بيانات المدفوعات النظامية باستكمال التوضيحات في البنود صفحة (50).