شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين تحول 88 شخصًا يوميًا إلى مليونيرات.. والسبب ترامب والان نبدء بالتفاصيل

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دعم ترامب يشعل سوق العملات المشفرة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد مالكي العملات المشفرة الذين تحولوا إلى مليونيرات، بشكل ملفت، منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منصة "فينبولد" الاقتصادية.وأفاد التقرير بأن في الفترة من 20 يناير إلى 20 يوليو 2025، انضم ما يقرب من 16 ألف من حاملي عملة البيتكوين إلى نادي المليونيرات.وارتفع عدد أثرياء البيتكوين إلى 192,205 ألف شخص خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 9% في 6 أشهر فقط، وبمتوسط 88 مليونيرًا جديدًا كل يوم.وأشار التقرير إلى أن كبار المستثمرين، الذين تتجاوز حيازاتهم من البيتكوين من 10 ملايين دولار أو أكثر، استفادوا أيضًا بشكل كبير، حيث زادت أرباحهم بأكثر من 16% خلال نفس الفترة.وعزت المنصة الطفرة الأخيرة في سوق العملات المشفرة إلى دعم ترامب لهذا القطاع، والتفاؤل الذي سيطر على الأسواق منذ بداية ولايته الثانية، موضحة أنه في اليوم التالي لإعلان فوزه في الانتخابات في نوفمبر 2024، كان هناك 132,842 محفظة بيتكوين تابعة لمليونيرات.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أقر مجلس النواب الأمريكي أول تشريع رئيسي ينظم العملات المشفرة في البلاد، والذي أُطلق عليه اسم "جينيس".ويُنظر إلى التشريع باعتباره نقطة تحول لقطاع الأصول الرقمية، حيث يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا طال انتظاره للضرائب وإصدار العملات المستقرة وقواعد الحيازة للشركات.