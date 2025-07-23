شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليار جنيه أرباحًا.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو (13) مليار جنيه ليبلغ مستوى (2.411) تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو (77.1) مليار جنيه.وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو (4.2) مليارات جنيه. وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة (0.95%) ليصل إلى مستوى (34125.12) نقطة.فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة (0.21%) ليبلغ (10284.51) نقطة، وصعد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو (0.31%) ليصل إلى (13888.34) نقطة.