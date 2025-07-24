شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه الذهب يسجل 37280 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس 24 يوليو 2025، مقارنة بتعاملات أمس، مع تسجيل الجنيه الذهب تراجعًا طفيفًا بقيمة 40 جنيهًا، ليصل إلى 37280 جنيهًا.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الترقب في الأسواق العالمية، بالتزامن مع ثبات نسبي في أسعار الذهب عالميًا، وهدوء نسبي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما ساهم في استقرار أسعار المعدن الأصفر محليًا.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في السوق المصرية على النحو التالي:

- عيار 24: 5325 جنيهًا للجرام

- عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4660 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 3994 جنيهًا للجرام

- الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 37280 جنيهًا

ويُذكر أن السوق المحلية للذهب تتأثر بعدة عوامل، أبرزها: الأسعار العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وحجم الطلب المحلي، بالإضافة إلى السياسات النقدية للبنك المركزي المصري والعالمي.

وتواصل محال الصاغة متابعة حركة الأسعار بشكل لحظي، في ظل استمرار إقبال المواطنين على شراء الذهب سواء بغرض الادخار أو الاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية.