حريق غابات كبير في تركيا مع ارتفاع درجات الحرارة

ابوظبي - سيف اليزيد - اندلع حريق غابات كبير ثان في تركيا مساء أمس السبت وانتشر بسرعة بسبب الظروف الجافة والرياح القوية. واقتربت النيران من مناطق سكنية في إقليم بورصة غرب البلاد، حيث تم إجلاء حوالي 1300 شخص إلى مكان آمن، حسب وزير النقل عبد القادر أورال أوغلو.وأضاف أنه تم إخلاء مركز لإيواء الحيوانات أيضا.

وذكرت السلطات أن 500 رجل إنقاذ كانوا على الأرض. وشاركت مروحيات وطائرات في إخماد النيران من الجو. وقالت إدارة الإطفاء في اسطنبول إنها أرسلت سبع سيارات إطفاء للمساعدة في إخماد النيران.

ويسعى رجال الإطفاء لإخماد حريق ضخم في إقليم كارابوك شمال غرب البلاد خلال الأيام الأربعة الماضية. وذكرت تقارير رسمية أنه تم إخلاء 14 قرية.