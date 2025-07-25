شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025.. الجنيه الذهب بـ37280 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 25 يوليو 2025 02:00 ص
تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمى للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج فى المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعى، ويستمر الذهب فى مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمى، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر
أسعار الذهب فى مصر اليوم:
سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5325 جنيهًا للجرام
سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4660 جنيهًا للجرام
سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3994 جنيهًا للجرام
سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر: 37280 جنيهًا
وتتغير أسعار الذهب فى مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب فى البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
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