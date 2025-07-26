الأسمر: لا يُعقل ألا تكون هناك مهل زمنية واضحة لنزع سلاح "حزب الله"

أكّد عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​سعيد الأسمر​، أنّ "نزع السّلاح غير الشرعي هو مطلبنا أوّلًا ومطلب ​لبنان​، قبل أن يكون مطلب الخارج"، مشيرًا إلى أنّه "لدي كامل الثّقة برئيس الجمهوريّة جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ولكن الطّريقة المتّبعة غير مقنعة، ولا يُعقل ألّا تكون هناك مهل زمنيّة واضحة لنزع سلاح ​حزب الله​".

ورأى، في حديث لقناة الـ"LBCI"، أنّ "العديد من الأمور اختلفت بين العام 2006 واليوم، فـ"حزب الله" خسر عسكريًّا، محاصَر جغرافيًّا، ليست لديه القدرة على الرّدع، عناصره يُغتالون يوميًّا، والأرض والجو مستباحان من قبل العدو الإسرائيلي، ولا سبب لتمسّك الحزب بالسّلاح، كما لا سبب للدّولة اللّبنانيّة لأن تخاف من "حزب الله" أو عاجزة أمامه"، متسائلًا: "لِمَن ترك "حزب الله" السّلاح في شمال نهر اللّيطاني؟ ضدّ من يُريد استخدامه؟ وكيف يمكن الجلوس معه والتفاوض في ظلّ هذه الظّروف؟".

من جهة ثانية، أكّد الأسمر "أنّه مع رفع الحصانات عن النّواب"، لافتًا إلى أنّ "كل من مدّ يده إلى المال العام يجب أن يحاسَب، وأنّه يجب فتح الملفّات كلّها".

وشدّد على "رفض أي تأجيل للانتخابات النيابيّة، وعلى أنّها يجب أن تحصل في موعدها".